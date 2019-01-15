2019-01-15T10:58:58+03:00
Общество

Кому вернут деньги за детские путевки

В Перми начали принимать заявления на получение компенсаций за отдых в загородных лагерях
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В первую очередь, бюджетная поддержка положена детям из малоимущих семей.В первую очередь, бюджетная поддержка положена детям из малоимущих семей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Перми родителям, которые хотят отправить своих детей в загородный или санаторный лагерь, могут оплатить часть расходов за счет городского бюджета. Как и в прошлом году, семьям либо компенсируют часть стоимости путевки в детский лагерь, либо выдадут сертификат на отдых.

В чем разница? Сертификатом можно оплатить часть стоимости путевки, но только в лагерь, входящий в Реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. Компенсация же предполагает, что вначале родители сами купят путевку, а потом часть денег им вернут.

- В Перми уже начали принимать заявления на получение компенсаций на оплату части стоимости путевок для детей, - рассказали в городской администрации. – Причем, мы продлили срок подачи заявлений. Если в прошлом году их принимали до 30 июня, то в этом году – до 31 июля. А саму компенсацию можно будет получить после того, как ребенок отдохнет в лагере – либо загородном, либо санаторно-оздоровительном, и обязательно расположенном на территории России.

Заявление на получение компенсации принимают в департаменте социальной политики администрации города по адресу: улица Газеты «Звезда», 9, кабинет №11. Уточнить информацию можно по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.

Сертификаты же на путевки пока получить нельзя. Пункты их выдачи откроются только в апреле.

Но далеко не все семьи смогут воспользоваться льготой на оплату путевки.

В первую очередь, бюджетная поддержка положена детям из малоимущих семей, в том числе из многодетных и находящихся в социально опасном положении, и детям-инвалидам. Им полностью компенсируют расходы на путевку. Остальным детям - в зависимости от дохода родителей.

Если в семье среднемесячный доход на одного человека - менее двух прожиточных минимумов, компенсация составит 70 процентов. Если доход от двух до трех минимумов - 30 процентов. Если на человека приходится больше трех минимумов, семья не может претендовать на помощь от городских властей.

Среднемесячный доход рассчитывается следующим образом: общая сумма доходов родителей за прошлый год делится на 12, а потом на количество членов семьи.

Сумма прожиточного минимума для жителей Пермского края на этот год еще не определена, ее должны официально установить в конце февраля - начале марта. Но в прошлом году она составляла 10 098 рублей, то есть если доход в семье - более 30 тысяч на человека, права на сертификат или компенсацию путевки в загородный лагерь она не имеет.

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