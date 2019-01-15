2019-01-15T09:52:45+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Пермский филиал «УРАЛХИМа» в 2018 году направил в санатории более 50 работников

Они прошли лечебно-оздоровительный курс в санаториях и профилакториях Пермского края, а также за его пределами
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Традиционно популярностью у сотрудников «ПМУ» пользуются такие курорты, как «Усть-Качка», «Ключи», «Уральская Венеция», «Демидково», «Алмед», «Красный яр», «Металлург», «Янган-Тау», «Дагомыс», «Абзаково», «Нижне-Ивкино».

Часть сотрудников филиала «ПМУ» прошла лечение по рекомендации профпатолога после периодического медицинского осмотра, преимущественно в санаториях, аккредитованных Фондом социального страхования. Остальные сотрудники участвовали в программе реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ), в рамках которой они могли самостоятельно выбрать курорты.

Ирина Шаркевич, зам. директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми по персоналу:

- Забота о здоровье сотрудников – один из приоритетов кадровой политики в компании «УРАЛХИМ». Предприятие организует для работников периодические медицинские осмотры, по итогам которых врачи могут порекомендовать пройти лечебный курс в санатории. В этом случае компания оплачивает часть путёвки на курорт. Сверх этого в рамках корпоративной программы ДМС работники имеют возможность отдохнуть в санаториях даже в профилактических целях без медицинского направления.

РВЛ предоставляется сотрудникам филиала «ПМУ» в рамках корпоративной программы ДМС раз в три года при стаже работы на заводе более одного года. Размеры страховых сумм зависят от стажа и могут составить до 18 тыс. руб.

Санаторно-курортное лечение по рекомендации профпатолога сотрудникам со стажем работы от трёх лет предоставляется один раз в два года. Если стоимость путёвки не превышает размер утверждённого норматива на текущий год, работник отдыхает бесплатно. В 2018 году норматив составил 27 300 руб.

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