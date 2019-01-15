«Не первый раз убегает из дома». В Березниках пятый день ищут 12-летнего мальчика

В Березниках пропал 12-летний мальчик. 11 января около 14 часов он вышел из дома по ул. Юбилейной, 81 и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

- Марк не первый раз убегает из дома, - сообщила мама мальчика Наталья. - Последний раз он уходил 31 декабря. Тогда его нашли на четвертый день. Он гулял с другом. В этот раз его приятель не знает, где он находится.

Мама в полицию не обращалась, разместила объявление в соцсетях и ходит по городу с фотографией сына. Она очень переживает.

- Мы с ним не ругались, - плачет женщина. - Не знаю, почему он опять убежал. В школе тоже ничего не говорят.

Приметы: на вид 12лет, рост около 150 сантиметров, худощавый, два шрама на бровях, родинка с правой стороны около носа.

Был одет в черный пуховик с капюшоном, темную шапку, серые спортивные штаны, серые завышенные ботинки.

Мама просит всех, кому известно местонахождение мальчика, позвонить ей по телефону 8-902-64-66-784 в любое время.