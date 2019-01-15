2019-01-15T06:15:31+03:00
Звезды

«Не понравилась голая грудь». Пермячка Катерина Шпица названа худшей актрисой года

33-летняя киноактриса получила антипремию за фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!»
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments3
кадр из видеокадр из видео
Изменить размер текста:

Стали известны лауреаты антипремии года «Ржавый бубулик-2019». Она присуждается за самые сомнительные достижения в области кинематографии за прошедший год.

Титул худшей актрисы года присужден пермской киноактрисе Катерине Шпице за работу в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью». Жюри не понравились слишком откровенные сцены в фильме. Критики посчитали, что Катерина зря оголила свою грудь, это было лишним.

Худшим российским актером пользователи портала назвали Романа Юнусова за работу в фильме «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».

Комедия «Zомбоящик» названа худшей российской картиной. Худшим зарубежным фильмом стал «Излом времени», выпущенный студией Walt Disney и провалившийся в прокате.

Победителем в номинации «подмоченная репутация» оказался знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Главным разочарованием года стал фантастический боевик «Хищник». А худшим сериалом признали мультфильм «Простоквашино».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми иномарка вылетела на тротуар и чуть не сбила пешеходов
В Перми таксистов-нелегалов будут ловить каждую неделю
В Прикамье заключенный за взятки пытался улучшить условия содержания
В Перми отремонтируют 25 дорог площадью более 300 тысяч кв. метров
В Прикамье пенсионерка зарезала своего мужа
В Прикамье после столкновения с грузовиком погиб водитель «Нивы»
«Забрал планшет и телефон». Росгвардейцы задержали в Березниках грабителя
В Перми судебный пристав пойман на взятке с поличным
«Угнал бабушкин «Форд». В Прикамье 18-летний внук решил прокатиться на машине, но не рассчитал силы и улетел в кювет
«Ее дома ждали мать и внук». Пермская полиция проверяет информацию о том, что подростки избили женщину-водителя такси
В Перми «Каравай» сыграет песни «Битлз» в русском народном стиле
В Перми пройдет «горячая линия» по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя
«Задушил плечиками». В Прикамье осудили 24-летнего убийцу
В Пермском крае надругался в бане над 7-летней падчерицей и ее подругой
В Прикамье начальник управления капитального строительства получил взятку стройматериалами
Пермяк осужден на четыре года за изнасилование
Пермяк Евгений Климов примет участие в чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина
«Спасены 10 человек, из них двое детей». В Соликамске горела пятиэтажка
«Талан» провел рекордную Ночь распродаж
В Перми пьяный водитель «Лады Самары» устроил ДТП на Коммунальном мосту
В Перми «Хонда» врезалась в стоящую на обочине «Ладу Самару», пострадали четыре человека
В Прикамье поступили 26 новых машин скорой помощи
В Перми будут оборудованы три купели для купания в Крещение
В Перми осужден вор, который сорвал сумку с плеча женщины
В Перми на Красавинском мосту лихач на «Ладе Гранте» сбил 40-летнего мужчину