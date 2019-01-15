«Не понравилась голая грудь». Пермячка Катерина Шпица названа худшей актрисой года

Стали известны лауреаты антипремии года «Ржавый бубулик-2019». Она присуждается за самые сомнительные достижения в области кинематографии за прошедший год.

Титул худшей актрисы года присужден пермской киноактрисе Катерине Шпице за работу в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью». Жюри не понравились слишком откровенные сцены в фильме. Критики посчитали, что Катерина зря оголила свою грудь, это было лишним.

Худшим российским актером пользователи портала назвали Романа Юнусова за работу в фильме «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».

Комедия «Zомбоящик» названа худшей российской картиной. Худшим зарубежным фильмом стал «Излом времени», выпущенный студией Walt Disney и провалившийся в прокате.

Победителем в номинации «подмоченная репутация» оказался знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Главным разочарованием года стал фантастический боевик «Хищник». А худшим сериалом признали мультфильм «Простоквашино».