Ольга Антипина: Уголовное дело было заведено после проверки минфина

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха, которого обвиняют в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями. Один эпизод связан с перенесением тренировок пермских спортсменов из федерального центра «Снежинка» на базу «Раздолье». Эта база принадлежит приятелю Павла Ляха, который получил за ее использование несколько миллионов из бюджета. К тому же 11 спортсменов, принявших участие в сборах, не входили в состав сборных команд Пермского края. То есть их тренировки нельзя было оплачивать из краевого бюджета. В результате был причинен ущерб на сумму более 3,4 миллиона рублей.

Также Павла Ляха обвиняют в том, что при его участии были похищены бюджетные деньги при строительстве и реконструкции крупных спортивных объектов, в частности, стадиона «Динамо».

- При реконструкции и ремонте стадиона «Динамо», в частности замене футбольного поля и беговых дорожек, Павел Лях подписал акты выполненных работ на сумму в 18 миллионов на работы, выполненные с нарушением технологии или с использованием не тех материалов, которые были заложены в проекте, а также акты на сумму в 5 миллионов на работы, которые фактически не были выполнены, - рассказал прокурор Дмитрий Красноперов.

В качестве свидетеля по делу Павла Ляха уже давал показания бывший председатель правительства Пермского края, а ныне руководитель Контрольно-счетной палаты Геннадий Тушнолобов. По его словам, Павел Лях подписал акт, чтобы успеть получить федеральные деньги, выделенные на строительство стадиона, до конца года.

14 января в суд была вызвана первый вице-премьер Пермского края Ольга Антипина. На момент приемки стадиона «Динамо» Ольга Антипина возглавляла министерство финансов. Минфин и организовал проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

- В январе 2016 года краевой минфин провел проверку и обнаружил нарушения при заключении контракта на реконструкцию стадиона «Динамо», приемке работ по контракту и оплат, - рассказала на суде Ольга Антипина. - Были вопросы по объемам работ, их перечню - часть скрытых работ была не выполнена, не все оборудование было смонтировано. Была завышена цена контракта - в него были включены те работы, которые не должны в него входить, а также были неправильно пересчитаны расценки из цен того года, по которым заключалась смета.

Также, по словам Ольги Антипиной, акт выполненных работ необходимо было подписать только после проверки этих работ специально созданной комиссией с привлечением специалистов. Результаты той проверки минфин передал в прокуратуру.

После заседания Ольга Антипина дала эксклюзивный комментарий «Комсомолке».

- Скажите, Ольга Владимировна, а если бы в декабре 2015 года акт о приемке работ был бы не подписан, мы бы в самом деле не получили федеральные деньги?

- Скажем так, теоретически возможность получить эти деньги была бы. Но практически это очень сложно сделать.

- А можно было бы оплатить только часть работ?

- Так и нужно было бы поступить - оплатить те работы, которые были выполнены. Да, часть федеральных средств могла бы, что называется, пропасть. Но можно было бы съездить в федеральное министерство спорта и предоставить свои обоснования, почему мы не смогли вовремя завершить эти работы. И даже если бы минспорта не выделило повторно средства, обратились бы к депутатам ЗС, попросили бы завершить объект за счет краевого бюджета.

- В Пермском крае уже проходили уголовные дела по поводу того, что чиновники подписывали акты еще до выполнения работ. Насколько это актуально для нас?

- Да, это не первый случай и, думаю, не последний. Иногда так случается, что люди пытаются решить задачу любой ценой. Причем, иногда их провоцируют на это сами подрядчики, говоря: «Вы подпишите нам документ, мы потом вам все доделаем». Но тут каждый руководитель сам решает, как поступить, сам оценивает степень своего риска и правомерность своих действий.