2019-01-12T12:00:05+03:00
Дом. Семья

«Лижет руку и пытается дать лапу». Собака Льдинка, которая замерзала в снегу, пытается вернуться к нормальной жизни

Она еще очень слаба: сказывается сильное истощение и переохлаждение
Константин КЯКИНЕН
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фото со страницы семена Филипповскогофото со страницы семена Филипповского
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Ветеринары ведут борьбу за жизнь Льдинки – собаки, которую обнаружили в логу у трассы возле Очера. Там она пролежала шесть дней и ждала, когда ее заберут. Льдинка до такой степени замерзла, что почти не могла шевелиться. Ее привезли в Пермь в ветеринарную клинику. Сейчас собака пытается встать, но у нее это не получается.

- Если мы сейчас перейдем порог критического состояния, то нас ждет долгое лечение, - говорит Семен Филипповский. -. Она смотрит на меня одним живым глазом, лижет руки и пытается дать лапу. Собака меня слышит, и я использую все свои силы, чтобы вернуть ее к нормальной жизни.

Льдинка по-прежнему очень слаба. Сказывается длительное переохлаждение и полное истощение. Кроме того, у нее травма головного мозга. Прогнозов ветеринары не дают. Однако, все надеются на благополучный исход.

О том, как можно помочь бедной Льдинке, спрашивайте по телефону горячей линии «Станции скорой помощи для животных» - 203-02-06.

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