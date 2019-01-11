2019-01-11T13:29:31+03:00
Звезды

«Дикий ангел» прилетает в Пермь

На концерт Наталии Орейро билеты на первые ряды раскупили в первый же день
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/nataliaoreiroФото: vk.com/nataliaoreiro
Изменить размер текста:

В апреле в Пермь приедет певица и актриса Наталия Орейро, которую миллионы россиян увидели и полюбили за роль обаятельной хулиганки Милагрос в сериале «Дикий ангел». Это благодаря Наталии в России появилась мода носить бейсболку козырьком назад – как это делала в фильме Милагрос.

В России Наталия Орейро уже бывала с концертами, а вот в Перми она выступит впервые. В рамках «Незабываемого Тура» Орейро привезет в Прикамье большое двухчасовое шоу, в котором, разумеется, прозвучит знаменитая «Cambio dolor», ставшая саундтреком к «Дикому ангелу».

Кстати, в первый же день начала продаж билетов на концерт Наталии Орейро, первые ряды были раскуплены. Несмотря на то, что сериал, принесший ей всемирную славу, вышел на телеэкраны еще в 1989 году, яркая уругвайская певица до сих пор имеет сотни тысяч поклонников во всем мире.

- Наталия очень общительная, - рассказали организаторы гастролей. - Ее иногда даже приходится останавливать - уже пора ехать в другой город, а она все разговаривает со зрителями.

Наталия Орейро говорит по-испански и по-английски. Немного знает и русский язык. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы на концертах громко крикнуть всем зрителям: "Я люблю вас!".

СК им. Сухарева

ш. Космонавтов, 158а

12 апреля в 19.00 (6+)

Билеты: 2000 – 7500 руб.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Лыков: «У нас все чиновники народные, но, купаясь в роскоши, они об этом забывают»
В предновогоднем интервью актер рассказал «КП» о том, зачем нужно ходить в армию и почему Новый Год нельзя представить без подарков своими руками
Генеральный продюсер фестиваля «Дикая Мята»: У нас может звучать любая музыка – кроме… плохой!
Руководитель самой комфортной и независимой в России «Площади мега-звезд» - Андрей Клюкин - о том, как удалось выбиться в лидеры без финансовой поддержки и агрессивного пиара
Новости 24
В Перми арестовали 8,5 кг санкционной красной икры
В Перми в ДТП с автобусом пострадал первоклассник
В Прикамье два брата совершили четыре неудачных преступления за одну ночь
Пропавшую в Прикамье 29-летнюю девушку нашли в Свердловской области
Замминистра культуры Пермского края уезжает в Москву
В Прикамье гражданские супруги организовали наркобизнес
В Перми задержали молодого человека, который нападал на пожилых людей в подъездах
За изображение на детских товарах персонажей мультфильма «Маша и Медведь» пермячка заплатит штраф
В Пермском крае судебный пристав «простила» все долги матери
Баскетболисты «Пармы» вышли в «Финал четырех» Кубка России
В Прикамье в аварии пострадали шесть пассажиров автобуса
В Прикамье гинеколога уличили во взяточничестве
В микрорайоне Висим отключено отопление
В Перми открылся новый детский сад
Купил самоделку - получил срок: пермяка осудили за незаконное приобретение, огнестрельного оружия