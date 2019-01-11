«Дикий ангел» прилетает в Пермь

В апреле в Пермь приедет певица и актриса Наталия Орейро, которую миллионы россиян увидели и полюбили за роль обаятельной хулиганки Милагрос в сериале «Дикий ангел». Это благодаря Наталии в России появилась мода носить бейсболку козырьком назад – как это делала в фильме Милагрос.

В России Наталия Орейро уже бывала с концертами, а вот в Перми она выступит впервые. В рамках «Незабываемого Тура» Орейро привезет в Прикамье большое двухчасовое шоу, в котором, разумеется, прозвучит знаменитая «Cambio dolor», ставшая саундтреком к «Дикому ангелу».

Кстати, в первый же день начала продаж билетов на концерт Наталии Орейро, первые ряды были раскуплены. Несмотря на то, что сериал, принесший ей всемирную славу, вышел на телеэкраны еще в 1989 году, яркая уругвайская певица до сих пор имеет сотни тысяч поклонников во всем мире.

- Наталия очень общительная, - рассказали организаторы гастролей. - Ее иногда даже приходится останавливать - уже пора ехать в другой город, а она все разговаривает со зрителями.

Наталия Орейро говорит по-испански и по-английски. Немного знает и русский язык. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы на концертах громко крикнуть всем зрителям: "Я люблю вас!".

СК им. Сухарева

ш. Космонавтов, 158а

12 апреля в 19.00 (6+)

Билеты: 2000 – 7500 руб.