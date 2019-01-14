Погода на январь 2019 в Прикамье: неделя ожидается теплой

Неделя, выпадающая на середину календарной зимы, в Пермском крае ожидается теплой. Над Уралом будет господствовать устойчивый юго-западный воздушный поток, который будет поставлять теплый воздух. Наиболее теплыми станут дни с 16 по 18 января. Впрочем, оттепелей на этой неделе не ожидается, максимальная температура будет в пределах -3…-5°.

После теплого воскресенья в понедельник в Пермском крае ожидается существенное похолодание. Днем в южной части края температура воздуха по всей территории составит -9…-14°. Вечером по югу края ожидается похолодание до -18°, в Перми до -15°. Впрочем, уже 15 января температура воздуха незначительно повысится до -8…-13°. По северу края пройдут снегопады.

16 января ожидается небольшой снег (по северу и западу края - умеренный), усилится южный ветер, температура повысится в Перми и по югу края до -5°.

17 января существенные снегопады вероятны по всей территории Пермского края. При этом температура воздуха существенно не изменится и составит -4…-10°.

Следующий циклон 18-19 января принесет еще одну порцию снегопадов в Пермский край, при этом температура воздуха останется достаточно высокой -5…-10°. И только 20 января вероятно похолодание до -10…-15°, а по северу края возможно до -20°.

В среднем за неделю температура воздуха ожидается выше нормы на 4-6°, а по северо-востоку края местами на 7°.