«Вылезали через окно водителя». В Прикамье автобус столкнулся с легковым автомобилем

18 января в 8 часов при выезде из Соликамска произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля.

По предварительной информации, водитель «Хонды» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Сетра». От удара автобус съехал в правый кювет и опрокинулся.

- В салоне автобуса находились 15 человек, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД. - В результате ДТП пострадал один из пассажиров автобуса, ему назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.

По словам пассажира автобуса Александра, водитель «Хонды» уснул за рулем. Люди вылезали через окно водителя.

- Спасатели отреагировали великолепно, - написал Александр в соцсетях. - Шесть человек продолжили испытывать судьбу, поехали в Пермь, остальные вернулись обратно в Соликамск. Полиция и спасатели останавливали попутки и на своих машинах увозили людей обратно в город.