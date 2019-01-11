«Бросила в огне соседей и своего парня». Студентка, по вине которой в пожаре в Чусовом погибли шесть человек, обжалует приговор

18-летняя студентка из Чусового, по вине которой в страшном пожаре погибли шесть человек, обжалует приговор. Ее апелляционная жалоба уже поступила в Пермский краевой суд.

Трагедия, напомним, случилась, в ночь на 27 февраля. Загорелась пятиэтажка на улице 50 лет ВЛКСМ.

Пожар начался в комнате на четвертом этаже, где жила 18-летняя студентка Татьяна со своим парнем Антоном.

- Татьяна постоянно носки и сланцы в комнате на электроплитке сушила, - рассказывали о ней соседи.

Вот и в ту ночь девушка включила электроплиту с двумя конфорками с открытой спиралью. А когда Татьяна заметила огонь, быстро убежала из здания, никого не разбудив.

- Девушка проявила преступное легкомыслие и нарушила правила противопожарного режима, согласно которым запрещается оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы, - сообщили в Следственном комитете. – В результате произошло возгорание.

Спасатели вывели из объятого пламенем здания 37 человек. Тринадцать увезли в больницу, шестеро, в том числе парень Татьяны Антон, погибли.

Все время, пока шло следствие, Татьяна находилась под подпиской о невыезде. Ей предъявили обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности».

Потерпевшими признали 14 человек, общая сумма исков о возмещении морального вреда – почти восемь миллионов рублей.

Чусовской суд приговорил Татьяну к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, однако девушка подала апелляционную жалобу в краевой суд.

Как стало известно «КП», осужденная надеется добиться, чтобы ей назначили наказание, не связанное с лишением свободы. Против возмещения морального вреда потерпевшим она не возражает. Рассмотрение апелляции состоится 17 января.

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