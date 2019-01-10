Из Перми собираются открыть прямые рейсы до Рима, Милана и Дюссельдорфа

В конце декабря Росавиация выдала допуски на прямые рейсы из Перми за границу. Авиакомпания «Северный ветер» получила разрешение на полеты в Тбилиси, Душанбе и Худжанд – по два раза в неделю. «Победа» может летать в Батуми и Стамбул – по четыре раза в неделю. А компания «Азур эйр» - три раза в неделю в Бургас.

Этим же приказом федеральное агентство лишило авиакомпанию «Азур эйр» допуска на полеты из Перми в Анталию, а «Ижавиа» - в Ташкент. Также «Северному ветру» отказали в выдаче допуска на рейсы из Перми в Ташкент.

Какие еще новшества ожидаются в пермском аэропорту? Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства транспорта Пермского края Сергей Кузьминых, сейчас ведутся переговоры об открытии абсолютно новых для Перми направлений.

- Совместно с аэропортом мы ведем переговоры с авиакомпаниями, предлагаем им открыть новые направления, наиболее интересные жителям Пермского края - как по России, так и за рубеж, - объяснил Сергей Кузьминых. – Сейчас стал востребованным Ереван. Мы провели переговоры с «ЮВТ аэро». Авиакомпания уже получила разрешение Росавиации. Возможно, полеты в Ереван будут открыты уже с апреля-мая.

Также сейчас ведутся переговоры об открытии прямых рейсов из Перми в Европу.

- Очень интересными для жителей края могут стать прямые полеты в Европу, минуя Москву, причем за те же деньги - в пределах 20 тысяч, - рассказал Сергей Кузьминых. Мы рассматриваем направления - Рим, Милан, Мюнхен и Дюссельдорф. Ведем переговоры с «Аэрофлотом», S7 и «Уральскими авиалиниями». Конечно, загадывать рано, тут решают авиакомпании, но мы свои предложения им высказали.