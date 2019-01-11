2019-01-11T07:22:05+03:00
Общество

«Мы с дочкой промокли, дожидаясь автобуса, и она заболела». Пермяк решил через суд добиться установки остановочных павильонов в Перми

Состоялось первое судебное заседание по его иску к городскому департаменту транспорта
Андрей МАТЛИН
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Представители ведомств предложили отклонить иск пермяка.Представители ведомств предложили отклонить иск пермяка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В апреле прошлого года 33-летний пермяк Евгений Калинин повел свою 9-летнюю дочку в детскую городскую поликлинику на улице Грачева. Когда они вышли из больницы, разразился нешуточный весенний дождь.

- Пока ждали автобуса, мы вымокли до нитки, и дочка, которой и так не здоровилось, слегла с простудой, - говорит пермяк. - Тогда я возмутился: возле больничного городка, который посещают множество детей и взрослых, на остановке нет остановочного комплекса, в котором можно было бы укрыться от ливня и ветра! Мало того, и на всей улице КИМ, по которой с 2010 года ходят автобусы, нет даже навесов на остановках. Да и остановок как таковых нет – водители автобусов останавливаются, где хотят.

И пермяка, что называется, «заело». И вот теперь он судится с департаментом дорог и транспорта горадминистрации и с администрацией Мотовилихинского района. Он предлагает суду обязать чиновников поставить остановочные павильоны на улице КИМ через каждые 400 метров, а также - на некоторых других остановках в этом районе.

- Но сначала была переписка с этими ведомствами, - говорит он. - Мне приходили ответы, что выполнить мои предложения невозможно. Более того, в моем родном микрорайоне уже существующие остановочные комплексы начали демонтировать. Например, недавно убрали павильон на остановке «Дом быта «Садовый». И я решил идти в суд. Требовать установить нормальные остановки в нашем районе и вернуть те, которые снесли.

В Мотовилихинском районном суде состоялись предварительные слушания по иску пермяка к городскому дорожному департаменту и райадминистрации.

Представители этих ведомств предложили отклонить все требования в иске пермяка.

- Улица КИМ слишком узкая для того, чтобы там можно было разместить остановочные комплексы, - объяснила представительница транспортного департамента. - Она настолько узкая, что мы даже разрешили водителям останавливаться на ней там, где будет удобно, а не в каких-то определенных местах. По поводу оборудования павильоном остановочного пункта «Улица Макаренко» по улице Тургенева по направлению в город - этот вопрос включен в план работ по обустройству остановочных пунктов в Перми в 2019-2021 годах. Что касается остановочного пункта автобуса «Улица Ушинского» по бульвару Гагарина в районе дома № 66 – его обустройство не представляется возможным в связи с тем, что там нет свободного земельного участка.

По поводу демонтированных остановок в микрорайоне Садовый представитель департамента сообщила, что это сделано потому, что не был соблюден норматив, по которому павильоны должны стоять не ближе 3 метров от границы остановки.

- А вы можете назвать остановки в городе, которые удовлетворяют этим требованиям? – поинтересовался истец.

- В департаменте проводится работа по приведению их в нормативное состояние, - ответили ему.

Впрочем, на предварительном слушании не предполагались какие-либо дискуссии. Первое судебное заседание по существу судья Ирина Панькова назначила на 24 января.

- Я пойду до конца, - заверяет Евгений Калинин. – Формально я отстаиваю свои интересы, но вообще-то мне обидно за всех пассажиров. У нас не тот климат, чтобы не поставить для них хотя бы навес над головой. Считаю, что все возражения чиновников – это просто отговорки.

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