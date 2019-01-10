В мае 2019 Чусовской мост снова будут ремонтировать

«На Чусовском мосту настоящая ловушка!», «Из якобы отремонтированного стыка торчит железяка», «Шов на мосту превратился в «лежачего полицейского», «Водителям приходится сбрасывать скорость, скапливаются огромные пробки», - такими сообщениями стали наполняться соцсети буквально с первого дня нового года.

Напомним, Чусовской мост открыли после ремонта только 29 декабря. А в праздники его снова пришлось ремонтировать. Подрядчики сгладили превратившийся в «лежачего полицейского» шов, и пробки вроде бы рассосались.

Но в мае, в самый разгар дачного сезона, движение на мосту снова собираются ограничить - «недели на две». Для капремонта. Оказывается, все предыдущие ремонты были временными.

- В конце декабря прошлого года на мосту был обнаружен дефект деформационного шва на 14-й опоре моста, - рассказал в эфире радио «КП-Пермь» начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог краевого министерства транспорта Кирилл Мостовой. - Этот шов германского производства был установлен еще в начале 2000-х годов. Мы вызывали специалистов из Санкт-Петербурга, они удивились, что этот шов простоял без ремонта так долго, и сказали, что для изготовления нового потребуется не менее двух с половиной месяцев.

В итоге оперативно был изготовлен и установлен перекрывающий металлический лист толщиной в 5 сантиметров. Перед этим листом транспорт вынужден был тормозить. Когда в праздники поток машин вырос, возникли пробки.

- Тогда по ночам, с 5 по 9 января, стали сглаживать переход с этим листом, чтобы выровнять эту неровность, - продолжает Кирилл Мостовой. - Сейчас пробки исчезли. Но это - временная мера. Дальше нам нужно будет либо капитально отремонтировать, либо заменить деформационный шов. Пока мы ставим для себя срок - до конца мая 2019 года. То есть, скорее всего, в мае движение по мосту будет вновь временно ограниченно. Мы планируем, что в течение двух недель все работы будут завершены.