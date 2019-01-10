2019-01-10T14:13:08+03:00
Звезды

«В Москве пришлось бы разбирать сцену»: жюри «Золотой маски» само приедет в Пермь, чтобы увидеть «Жанну на костре» и «Карлика Носа».

Каждый из спектаклей претендует на восемь номинаций
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Для постановки "Жанны на костре" сцену пришлось разобрать. Фото: Антон Завьялов.Для постановки "Жанны на костре" сцену пришлось разобрать. Фото: Антон Завьялов.
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Спектакль «Жанна на костре» Пермского театра оперы и балета претендует на национальную театральную премию «Золотая Маска» в восьми номинациях. Вопреки установленным правилам, жюри фестиваля само приедет в Пермь, чтобы отсмотреть конкурсный спектакль.

- Для постановки «Жанны на костре» часть сцены нам пришлось разобрать, - рассказали в театре. - В планшете было сделано два отверстия размером примерно метр на два. В одном Жанна находит меч, другое служит ей могилой.

Найти в Москве театральное здание, в котором можно было бы ради чужой постановки разбирать сцену, - довольно проблематично.

- Поэтому художественный руководитель театра Теодор Курентзис предложил устроить конкурсный показ в Перми, - объяснили в пресс-службе оперного. - Благодаря этому и пермяки смогут еще раз посмотреть спектакль, и у москвичей будет повод побывать в Перми.

Спектакли «Жанна на костре» пройдут вечером 11, 12 и 13 января. Билеты – от 2 до 6 тысяч рублей.

А еще жюри «Золотой маски» увидит другой спектакль-номинант - мюзикл Театра-Театра «Карлик Нос». Он также претендует на восемь «масок» (цены – от 500 до 1500 рублей).

- Мы также не смогли найти подходящую сценическую площадку в Москве, - рассказал директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев. – В нашем спектакле задействованы «волшебные» механические столы, на которых на сцену выезжает еда. Они огромные: один пять метров, другой - семь. Чтобы разместить эти механизмы, нужна большая сцена, такая, например, как у МХТ. Но там за аренду запрашивают такие деньги, что страшно становится.

Поэтому Театр-Театр тоже решил воспользоваться случаем и пригласить жюри к себе на спектакль.

Напомним, также на «Золотую маску» выдвинуты опера «Фаэтон», балеты «Щелкунчик» и Asunder Пермского театра оперы и балета, проект «Камилла», созданный для «Дягилевского фестиваля» и спектакль Коми-Пермяцкого театра драмы им. Горького «Черный монах». Имена победителей фестиваля «Золотая Маска» станут известны 16 апреля. Церемония вручения премии состоится на Исторической сцене Большого театра.

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