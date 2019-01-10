Пять вопросов о закрытии улицы Революции

В субботу, 12 января, участок улицы Революции - от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской - закроют на полгода. Уже сейчас проезжая часть улицы значительно сужена - на месте одной из полос и на парковках вдоль обеих сторон дороги идут работы по строительству ливневой канализации и замене сетей водопровода, канализации, связи и газоснабжения.

- Улицы в центре Перми перенасыщены всевозможными коммуникациями, - рассказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич. - И раскопки здесь ведутся очень аккуратно, поскольку в городе невозможно работать быстро - лучше придерживаться принципа: «Семь раз отмерь и один раз сделай».

До окончания новогодних каникул полностью перекрывать улицу Революции власти не стали. Но праздники завершились - и уже завтра два квартала станут недоступными для транспорта.

1. Как объехать закрытый участок?

Объезжать водителям закрытый участок придется по улицам Швецова, Краснова и 1-й Красноармейской. Перекрестки улицы Революции с Комсомольским проспектом и улицей Сибирской останутся открытыми.

- Мы рассчитываем, что основным путем объезда станет движение по Комсомольскому проспекту в сторону Комсомольской площади, - рассказал в эфире радио «КП-Пермь» начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. - Большой поток машин, идущих по улице Революции от Центрального рынка, уйдет на Компросе направо. Можно поворачивать налево в сторону улицы Краснова, но вечером, в часы пик, это будет не самый лучший путь.

Для автомобилей, идущих по Комсомольскому проспекту со стороны Камы, поворот налево на улицу Революции будет закрыт. Так что им придется поворачивать налево по улице Краснова или продолжать двигаться вверх и поворачивать уже на разворотном кольце у Комсомольской площади.

- Мы перенастроим светофоры по Компросу таким образом, чтобы разгрузить участок от улицы Революции до Комсомольской площади, увеличим интервалы движения, - пояснил Максим Кис. - А на перекрестке улиц Сибирской и Революции ситуация скорее упростится: для тех, кто движется по улице Революции, не будет встречного движения, и они спокойно смогут поворачивать на улицу Сибирскую - как налево, так и направо.

Схема объезда улицы Революции

2. Как жителям улицы Революции доехать до дома?

После закрытия улицы жителям этих двух кварталов сложнее станет добираться к своим домам. Подъезд к большинству из них - с улицы Революции.

Но, как пообещали в МКУ «Пермблагоустройство», во время проведения работ на улице останутся технологические проезды для строительной техники. По ним разрешат проезжать и жителям домов. Хотя проезды будут не сквозными, но доехать до своего дома люди смогут. Например, с улицы Газеты «Звезда» можно будет заезжать на проезды вдоль улицы Революции, как налево, так и направо.

3. Когда завершатся работы?

Открыть движение на этом участке планируется 1 июля. После реконструкции этот участок улицы Революции станет четырехполосным. Машины пойдут по двум полосам в каждую сторону, а посередине будет устроена совмещенная полоса для движения общественного транспорта: автобусов и трамваев.

- На этой полосе будет устроено основание для трамвайных путей, - рассказали в городской администрации. - Но рельсы пока прокладывать не будем. Потому что по этой полосе планируется временно пустить общественный транспорт.

Дело в том, что в дальнейшем начнут ремонтировать участок улицы Революции от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта, по которому ходит много автобусов. Весь этот транспорт и придется перенаправить по Комсомольскому проспекту, улицам Сибирской, 25 Октября и обновленному участку улицы Революции.

А после завершения реконструкции по улице Революции будет запущена трамвайная линия от улицы Куйбышева до улицы Сибирской. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи.

4. Как отразится на жителях соседство трамвайной линии?

- Трамвайные рельсы на улице Революции будут уложены на резиновую подушку, чтобы минимизировать уровень шума и вибрации, - рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». - Также будет применяться технология бесшовного соединения, которую использовали при укладке рельсов на Северной дамбе. Там трамваи стали ходить намного тише.

5. А что дальше?

В этом году начнется проектирование реконструкции улицы Революции – от улицы Куйбышева до Центрального рынка. Сами работы пройдут в ближайшую пятилетку.

Еще более дальняя перспектива - продолжение трамвайных путей по улице Революции через бульвар Гагарина до Садового. Но это произойдет только после завершения строительства второй очереди моста через Егошиху. Ее тоже обещают скоро начать проектировать.