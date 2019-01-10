Эскизы для оформления пермских поликлиник создал 8-летний мальчик

Трицератопс, карнозавр, игуанодон, эстемменозух и другие динозавры появились на стенах пермских детских поликлиник. Эти рисунки напоминают кадры из детских мультфильмов - такими милыми получились обитатели древнего мира. А рядом в нарисованных джунглях летают голуби в шляпках, а мартышки кувыркаются на спине у тигров и слонов. Теперь малышам, приходящим в поликлиники, есть что разглядывать в ожидании приема врача.

Фото: Инстаграм Натальи Макарихиной.

Эти забавные картинки нарисовала Наталья Макарихина. Художница закончила пермский политех, работала дизайнером, в том числе на фестивале «Флаэртиана». А сейчас уже третий год живет с семьей в Сочи.

Когда знакомая предложила Наталье оформить стены поликлиник, художница решила привлечь к этой работе сына – 8-летнего Терентия.

- Лучше ребенка ни один взрослый не нарисует детские рисунки, - рассказала Наталья.

Фото: Инстаграм Натальи Макарихиной.

По эскизам Терентия и создала художница сказочный мир. Кстати, на каждом рисунке стоит подпись мальчика.

- А бабушка гордо рассказывает подругам, что это ее внука работа, - улыбается Наталья.