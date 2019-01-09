2019-01-09T16:13:47+03:00
Общество

Защита Дмитрия Рыболовлева намерена обратиться в Европейский суд по правам человека

Юристы российского олигарха считают незаконным использование в качестве улик личных sms-сообщений
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Дмитрий Рыболовлев надеется защитить себя через Европейский суд по правам человека.Дмитрий Рыболовлев надеется защитить себя через Европейский суд по правам человека.Фото: архив "КП"
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Кассационный суд Монако отклонил жалобу юристов российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева и его адвоката Татьяны Бершеды о правомерности использования в качестве улик по делу о коррупции личных sms-сообщений, сообщает газета Nice Matin.

Напомним, в 2015 году бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев подал в суд на арт-дилера Ива Бувье, обвиняя его в мошенничестве. Миллиардер утверждал, что делец намного завышал цену на продаваемые ему картины. В качестве одного из доказательств Дмитрий Рыболовлев представил запись телефонного разговора своего адвоката с переводчицей. В ходе этого разговора переводчица признавала, что арт-дилер ведет нечестную игру.

Но женщина возмутилась тем, что ее личный разговор записали, да еще и передали в полицию. И в результате Дмитрия Рыболовлева и Татьяну Бершеду обвинили в незаконном вмешательстве в частную жизнь. А из телефона адвоката извлекли личные sms-сообщения, которые стали основанием для возбуждения уголовных дел по обвинениям в коррупции и торговле влиянием. В том числе обвинения в коррупции были предъявлены начальнику уголовной полиции княжества Монако и его заместителю.

6 ноября Дмитрий Рыболовлев был задержан в Монако. Но спустя несколько дней его освободили.

- Телефон Татьяны Бершеды, которую заподозрили во вмешательстве в частную жизнь и торговле влиянием, был подвергнут экспертизе очень быстро и с нарушением профессиональной тайны. А вот в отношении телефонов Ива Бувье, которого заподозрили в мошенничестве и отмывании денег, следствие годами не предпринимает самых элементарных действий для получения доказательств серьезнейшего преступления, - сообщил «КП» представитель Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин.

Защитники Рыболовлева пытались добиться признания незаконным использования данных, полученных из телефона Татьяны Бершеды. Но в Монако им это сделать не удалось. Теперь они планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.

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