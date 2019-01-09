2019-01-09T12:38:44+03:00
Общество

В Перми с 12 января закроют движение по улице Революции

Участок от Компроса до улицы Сибирской будут ремонтировать до 1 июля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В субботу, 12 января участок улицы Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской закроют на полгода. Объезжать водителям этот участок придется по улицам Швецова, Краснова и Красноармейская.

Перекрестки улицы Революции с Комсомольским проспектом и улицей Сибирской останутся открытыми.

Работы продлятся до 1 июля. За это время здесь проложат новые сети водопровода, канализации, кабельных линий, сетей связи и газоснабжения. Впервые на улице появится ливневая канализация – работы по ее устройству ведутся с декабря.

Сейчас на улице идут работы по устройству ливневки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас на улице идут работы по устройству ливневкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Улицы в центре Перми перенасыщены всевозможными коммуникациями, - рассказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич. – И раскопки ведутся очень аккуратно, поскольку в городе невозможно работать быстро - лучше придерживаться принципа: «Семь раз отмерь и один раз сделай».

И самое главное – после реконструкции этот участок улицы Революции станет четырехполосным. Движение транспорта будет организовано по две полосы в каждую сторону, а посередине будет устроена совмещенная полоса для движения общественного транспорта: автобусов и трамваев.

- На этой полосе будет устроено основание для трамвайных путей, - рассказали в городской администрации. – Но рельсы пока прокладывать не будем. Потому что впоследствии по этой полосе планируется временно пустить общественный транспорт.

Дело в том, что следующим начнут ремонтировать участок улицы Революции от Куйбышева до Комсомольского проспекта, по которому ходит много автобусов. Весь этот транспорт и придется перенаправить по Комсомольскому проспекту, улице Сибирской, 25 Октября и обновленному участку улицы Революции.

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