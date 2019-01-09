2019-01-09T10:15:04+03:00
Дом. Семья

Невероятно милые фотографии 3-месячных амурских тигрят заставят вас улыбнуться!

В пермском зоопарке два года ждали пополнения в семье тигров
Елена КОНОВА
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Фото Татьяны БайдинойФото Татьяны Байдиной
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- Забавные котята, только большие, - говорит пермячка Татьяна Байдина, ведущий конструктор «ОДК-Авиадвигатель».

В свободное время Татьяна любит фотографировать животных, и мы с удовольствием публикуем ее снимки в нашей статье.

Фото Татьяны Байдиной

Фото Татьяны Байдиной

Еще 2 года назад в зоопарк привезли 2-летнюю на тот момент тигрицу Афину по программе для разведения амурских тигров. Они с 6-летним Агатом понравились друг другу, только потомства все не было. И вот, долгожданные малыши родились 12 октября.

Фото Татьяны Байдиной

Фото Татьяны Байдиной

- Все это время мы волновались за Афину, - рассказывала нам Алена Мазикова, куратор коллекции зоопарка. - К сожалению, всегда бывает вероятность, что котята не выживут. Но у тигрят сейчас все хорошо.

Агат пока сидит в соседнем вольере - издалека наблюдает за тигрятами. Самой активной из малышей оказалась самочка - она больше всех играет с мамой, носится по вольеру. Словом, вожак стаи. Самец довольно активный, но спокойнее сестры. А другой самец - скромняга.

Фото Татьяны Байдиной

Фото Татьяны Байдиной

- Тигрята совсем подросли - очень любят играть и бегать, - говорит Татьяна Байдина. - Холода не боятся.

Имена котятам еще не дали, но это произойдет уже в ближайшее время.

Фото Татьяны Байдиной

Фото Татьяны Байдиной

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