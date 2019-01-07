«Театр превращается в магазин игрушек!». Для пермяков приготовили рождественское световое шоу

Хотите посмотреть, как оперный театр превращается в магазин игрушек? А на его стенах появляются мультяшные новогодние киногерои? Тогда вам – на светопроекционное шоу «Рождественское чудо». Его обещают устраивать несколько раз подряд в течение вечера сегодня, 7 января.

- При помощи нового направления в визуальном искусстве под названием видеомэппинг будут созданы объемные оптические иллюзии, которые превратят здание театра в большой магазин игрушек, - обещают организаторы «светопредставления». - Будет использована трехмерная компьютерная анимация, комбинированная с видеосъемкой настоящих актеров. Специально написанная для шоу музыка в стиле неоклассицизма вместе с динамическими световыми решениями поддержат драматургий сюжет действия.

Что же это будет за сюжет?

- Как и положено в рождественской сказке, эта история не обойдется без волшебства, - не спешат раскрывать секретов авторы. – Если коротко, это будет история любви, повествующая о том, что в каждом из взрослых по-прежнему есть маленький ребенок, и что в этот день с теми, кто доверяет детям, происходят чудеса.

Световое шоу «Рождественское чудо» покажут только 7 января, но зато несколько раз в течение вечера - в 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 и 21.30. Денег за просмотр при этом не возьмут.