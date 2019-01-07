2019-01-07T11:00:46+03:00
Происшествия

В Перми в массовой аварии пострадали два ребенка и пять взрослых

На Бродовском тракте столкнулись три автомобиля
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Самому младшему из пострадавших - 2 годика, самому старшему - 67 лет.Самому младшему из пострадавших - 2 годика, самому старшему - 67 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пермские автоинспекторы продолжают изучать обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера вечером.

На Бродовском тракте в вечерней темноте 44-летний водитель выехал на встречную полосу, не заметив идущую навстречу иномарку, за рулем которой сидела 33-летняя водительница. Ее автомобиль отбросило еще на одну машину. В итоге «скорые» увезли двоих детей и пятерых взрослых.

- 6 января около 19.40 на Бродовском тракте у дома №2 по улице Ореховая 44-летний водитель,управляя автомобилем «LADA XRAY», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «RENAULT SANDERO», за рулем которого находилась 33-летняя женщина, - сообщили в УИГИБДД по Пермскому краю. - После столкновения отечественную легковушку отбросило на двигавшуюся в попутном направлении «MAZDA CX-7» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель «RENAULT SANDERO» и три его пассажира, в том числе дети 2 и 12 лет. Оба ребенка с травмами различной степени госпитализированы. В аварии также пострадали три пассажира из отечественной легковушки: 63-летняя и 67-летняя женщины и 63-летний мужчина.

По факту ДТП проводится проверка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье госавтоинспекторы поблагодарили автолюбителей за рождественский флешмоб
В Перми задержали вооруженных грабителей, которые вчера напали у ночного клуба на пермяка
«От австралийских овчарок до чихуахуа». В Перми пройдет международная «всепородная» выставка собак
В Перми в массовом ДТП травмированы три человека, в том числе ребенок
В Прикамье открыли третью ледовую переправу
В Фестивальном доме Перми установили автомат с играми 90-ых
Пермячка, которая врезалась на "ватрушке" в дерево, скончалась в больнице
В Прикамье в аварии погиб мужчина и пострадал ребенок
В Перми столкнулись автомобиль ППС и "Яндекс.Такси"
"Мама нашлась!". Пропавшая несколько дней назад 48-летняя пермячка вернулась домой
Где и во сколько в Перми пройдут рождественские богослужения 2019
В Рождество в церквях Пермского края будут дежурить 380 сотрудников МЧС
В Перми автомобиль сбил 35-летнего пешехода
ГИБДД: за два дня на дорогах Перми выявлено 9 неисправных автобусов
ДТП на Восточном обходе Перми: погибла пассажирка, трое детей получили травмы
Пермский край стал одним из лидеров по угону автомобилей
Световое шоу «Рождественское чудо» покажут в главном ледовом городке Перми
Ушел в неизвестном направлении: в Прикамье сутки искали 13-летнего мальчика
В Перми третьи сутки ищут 48-летнюю женщину
Сломаны ребра, разорвано легкое: в Перми сын зверски избил мать
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае
В минтрансе рассказали, что проблему с пробками на Чусовском мосту решат к 7 января
В полиции рассказали, как в каникулы можно поставить автомобиль на учет или получить водительское удостоверение
Куда жаловаться пермякам, если со двора не вывозят мусор
В Прикамье водитель УАЗ Патриот сбил 8-летнего мальчика
В Перми осудили водителя пассажирского автобуса, который сбил насмерть женщину на остановке
На выезде из Перми после ремонта Чусовского моста который день скапливаются пробки
В Прикамье в соцсетях обсуждают поступок парня, который на улице города разделся догола
Автоинспекторы Свердловской области спасли пассажиров автобуса, которые ехали из Екатеринбурга в Пермь