В Перми в массовой аварии пострадали два ребенка и пять взрослых

Пермские автоинспекторы продолжают изучать обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера вечером.

На Бродовском тракте в вечерней темноте 44-летний водитель выехал на встречную полосу, не заметив идущую навстречу иномарку, за рулем которой сидела 33-летняя водительница. Ее автомобиль отбросило еще на одну машину. В итоге «скорые» увезли двоих детей и пятерых взрослых.

- 6 января около 19.40 на Бродовском тракте у дома №2 по улице Ореховая 44-летний водитель,управляя автомобилем «LADA XRAY», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «RENAULT SANDERO», за рулем которого находилась 33-летняя женщина, - сообщили в УИГИБДД по Пермскому краю. - После столкновения отечественную легковушку отбросило на двигавшуюся в попутном направлении «MAZDA CX-7» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель «RENAULT SANDERO» и три его пассажира, в том числе дети 2 и 12 лет. Оба ребенка с травмами различной степени госпитализированы. В аварии также пострадали три пассажира из отечественной легковушки: 63-летняя и 67-летняя женщины и 63-летний мужчина.

По факту ДТП проводится проверка.