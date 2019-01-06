Саночница из Прикамья Виктория Демченко получила травмы на этапе Кубка мира

23-летняя Виктория Демченко, уроженка города Чусового Пермского края, входит в состав сборной России по санному спорту. 5 января Виктория выступала на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии.

- Во время первого заезда она не справилась с управлением и, в результате падения, ударилась головой о борт трассы, - сообщается на сайте Федерации санного спорта России. - Ее увезли в больницу.

Старший тренер сборной России Альберт Демченко также прокомментировал сиутацию. По его словам, в Кёнигзее уже несколько дней длится сильный снегопад, поэтому спортсмены выступают в тяжелых условиях.

- У Вики забилась маска, и она не видела траекторию своего движения, - передаются на сайте слова Альберта Демченко. - В результате - падение и удар головой. Спортсменка сразу была госпитализирована, и обследование показало, что ее состояние здоровья не вызывает серьезных опасений. 6 января она пройдет контрольное медицинское обследование и, надеемся, что будет принято решение о выписке. Пока ее оставили под наблюдением.