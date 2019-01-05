2019-01-05T20:26:38+03:00
Происшествия

«Летел с пятого этажа, но зацепился за ветки дерева»: в Прикамье спасают кота, выброшенного хозяйкой из окна

Упав в снег, Вальтер пополз назад к дому
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Семен Филипповский.Фото: Семен Филипповский.
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Накануне Нового года в Чайковском хозяйка выбросила своего кота из окна – с пятого этажа. Вальтеру повезло – при падении он зацепился за ветки дерева, и только потом упал вниз. Очнувшись от падения, несмотря на ушибы и перелом грудного отдела позвоночника, кот пополз назад к дому.

Все это происходило на глазах человека, живущего в доме напротив. Он и вызвал зоозащитников.

- Я приехал в Чайковский и забрал Вальтера, - рассказал Семен Филипповский. – Как мне рассказали соседи, хозяйка уже во второй раз выкидывает кота из окна. Не знаю, как ему удалось выжить в прошлый раз. Но сейчас мы начали его лечить. Бедолаге семь лет, прогнозы по его здоровью осторожные. Перелом позвоночника обычно чреват непредсказуемыми последствиями.

Зоозащитник намерен подать заявление в полицию. Он надеется, что будет возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

- У нас есть свидетель, который готов дать показания в полиции, что кот не сам выпал из окна, а его выбросили, - заявил Семен Филипповский.

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