«Врезались прямо в дерево»: за один день четверо пермяков пострадали при катании на «ватрушках»

Четверг, 3 января, стал роковым днем для любителей покататься с горок на тюбингах.

Около двух часов дня 12-летний мальчик катался на «ватрушке» с горки на лыжной базе «Динамо». Во время очередного спуска его тюбинг врезался в дерево. Мальчик сильно ударился и сломал бедро. На машине «скорой помощи» его увезли в больницу.

- Не прошло и часа - вновь вызов туда же, - рассказали врачи «скорой помощи». - При катании с горки пострадала 34-летняя женщина. У нее диагноз гораздо хуже: перелом грудного отдела позвоночника, по счастью, без повреждения спинного мозга.

В тот же день пострадали еще два человека, на этот раз на Бахаревке. Около четырех часов дня тяжелые травмы получили 37-летняя женщина и семилетний ребенок. Они тоже катались на тюбинге и ударились о дерево.

- Прямо из леса мою сестру увезли на «скорой» в больницу. Ее прооперировали, она находится в реанимации, состояние очень тяжелое, - рассказал брат пострадавшей Сергей.

По словам врачей, женщина и ребенок получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы мозга, у женщины к тому же перелом свода и основания черепа.

- Пациенты в тяжелом состоянии были госпитализированы реанимационными бригадами в нейрохирургические отделения, - сообщили в скорой. - Они находятся без сознания, на искусственной вентиляции легких.

Женщина и мальчик - не родственники. Почему они оказались вместе, пока неизвестно. Возможно, их «ватрушки» столкнулись и вместе врезались в дерево.

Пользователи в соцсетях вспомнили еще о нескольких случаях, когда пострадали люди, катающиеся на тюбингах на необорудованных трассах. А врачи обращаются к пермякам с просьбой быть предельно аккуратными при катании с горок, а также на горных лыжах, сноубордах и коньках:

- Убедитесь, что горка безопасна, проверьте, куда ведет спуск с нее, - советуют врачи. - Понаблюдайте за тем, как скатываются те, кто пришли раньше вас. Перед спуском сделайте паузу, которая позволит скатившимся перед вами подняться и уйти. Внимательно следите за детьми. Все это - в ваших интересах, друзья!

Сотрудники МЧС также дают советы, как избежать травм при катании на санках, лыжах, коньках и тюбинах:

- Необходимо проверить санки, не повреждены ли они, надежно ли и правильно прикреплено крепление на лыжах к ногам ребенка.

- Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев.

- На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или катках. Необходимо избегать места близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных предприятий, рыбацким лункам.