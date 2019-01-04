2019-01-04T12:32:02+03:00
Происшествия

37-летняя пермячка и ребенок получили тяжелые травмы, врезавшись на "ватрушке" в дерево

Пострадавшие находятся в больнице
Вероника РАНГУЛОВА
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Пострадавшие находятся в больницеПострадавшие находятся в больницеФото: архив "КП"
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- Вечером 3 января моя сестра каталась на "ватрушке" на лыжной базе на Бахаревке, врезалась в дерево и получила тяжелые травмы, - рассказывает брат пострадавшей Сергей. - Прямо из леса ее увезли на Скорой в больницу. Ее прооперировали, сейчас она находится в реанимации, состояние очень тяжелое.

Родные пермячки опубликовали посты в социальных сетях и ищут свидетелей происшествия:

"Люди, помогите найти свидетелей. Девушка каталась на "ватрушке" и врезалась в дерево. Очевидцев просим откликнуться по телефону 8-902-636-38-56".

- Мы просто хотим понять, что произошло на самом деле, - продолжает Сергей. - Не исключаем, что сестру могли сбить.

Очевидцы сообщают, что вместе с женщиной пострадал 10-летний ребенок.

- Они оба врезались в дерево, оба были без сознания, - пишут свидетели ЧП. - Им оказали первую помощь, а потом увезли к реанимобилю.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, оба пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

- У женщины очень серьезные травмы, у ребенка прогноз более благоприятный, - отметили в ведомстве.

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