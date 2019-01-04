В Перми режим работы ледового городка продлили почти до полуночи

- Дети катаются с горок, а мы приплясываем у елки, - смеется компания молодых родителей, не теряя малышей из поле зрения.

На пермской эспланаде - аншлаг. В этом году ледовый городок построили у Театра-Театра, и народ здесь гуляет с утра и до позднего вечера. Конечно, постоянно кто-то теряется - объявления слышны по громкой связи каждые несколько минут.

В целом атмосфера праздничная, народу много. Чтобы прокатиться с горки, нужно простоять очередь . С парковками тоже проблематично, лучше приходить на эспланаду пешком или пользоваться общественным транспортом.

- А какой каток нынче классный построили, - радуются пермяки. - Ровный, огромный, места всем хватает. Есть, где переодеться и чай попить.

Как сообщили в администрации Перми, на время новогодних каникул - до 8 января - режим работы ледового городка и катка продлили до 23.30 часов. А открывается зимний комплекс ежедневно с 10 утра.

Кстати, припозднившиеся пермяки могут без проблем вернуться домой даже очень поздно вечером. В связи с продлением работы ледового городка изменился режим работы общественного транспорта. С 3 по 8 января трамвайные маршруты N4, 5, 7 и 11, а также троллейбусный маршрут N5 синхронизированы с работой городка.

Напомним, что на эспланаде работает резиденция Деда Мороза, которая открыта с 13 до 16 часов. А с 14 до 17 часов самых маленьких посетителей ждут различные интерактивные развлечения и зимние забавы.

7 января гостей городка ждет большая рождественская программа, которая завершится показом проекционного шоу «Рождественское чудо» на здании Театра-Театра.

О том, где еще погулять и развлечься в дни новогодних каникул в Перми, читайте в нашем путеводителе "КП". Там же - все полезные телефоны экстренных служб, режим работы учреждений и праздничная афиша.