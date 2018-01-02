2019-01-02T15:54:14+03:00
Происшествия

«Вытаскивали женщину через окно». В Прикамье из горящего дома спаслись 17 человек

С ожогами 56-летнюю женщину увезли в больницу
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краюФото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю
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Ночью 2 января в двухэтажном доме поселка Уральский Нытвенского района произошел пожар. Когда огнеборцы приехали к пылающему зданию, из него уже самостоятельно вышли 17 жителей дома.

- В подъезде было задымление, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Пожарные проникли в квартиру. В коридоре на полу был обнаружен 50-летний мужчина без признаков жизни.

А в комнате у окна пожарные нашли 56-летнюю женщину. Она была без сознания. Пострадавшую вынесли через окно и передали врачам "скорой помощи".

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю

- С ожогом кистей рук на площади 1,5% спасенную отвезли в районную больницу, - добавили в пресс-службе. - В тушении принимали участие 22 человека личного состава. Через час после прибытия пожарных огонь уже потушили.

Также в результате пожара сгорели домашние вещи, мебель, обшивка стен в комнате и коридоре. Оказалось, что пожарных вызвал сосед, который почувствовал запах дыма и увидел из дверей квартиры задымление. Он пытался попасть внутрь комнаты через окно.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю

А женщина, получившая ожоги, рассказала, что ее брат постоянно пил и курил. Ночью она проснулась от запаха дыма.

- Я открыла дверь в коридор, увидела сильное задымление, на ощупь попыталась выйти в подъезд, но не смогла ее открыть, - говорила она потом. - Я вернулась обратно в комнату и открыла окно.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Обстоятельства пожара устанавливаются

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