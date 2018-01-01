Пермский восьмиклассник получил подарок и поздравление от Владимира Путина

Накануне Нового года восьмикласснику пермской школы №44 Игорю Горохову пришла поздравительная открытка из Кремля, в которой Президент лично поздравил школьника с наступающим праздником.

Игорь Горохов уже четвертый год серьезно занимается живописью. И он нарисовал портрет Владимира Путина и послал его Президенту. 30 августа ему в ответ пришла фотография Путина с его автографом.

А 31 декабря мальчика пригласили в приемную Президента России в Пермском крае, где вручили традиционный сладкий подарок и открытку с поздравлением.

«Пусть 2019 год будет для тебя успешным. Пусть сбудутся все твои мечты. Но для этого нужно старательно учиться, настойчиво стремиться к поставленной цели, ценить дружбу и своих товарищей. Любить Родину. И тогда, убежден, все обязательно получится. В добрый час!» - говорится в поздравлении Владимир Путина.

Кстати, юный художник нарисовал еще один портрет под названием «Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина».