"Я ударил ее пять раз и ушел". Что рассказывает на допросах обвиняемый в убийстве матери двух детей из Перми

Сразу после Нового года, 2 января, в Перми похоронят 28-летнюю маму двух детей, в убийстве которой обвиняют ее мужа. Родственники женщины сообщили в социальных сетях, что прощание состоится в морге на Старцева, 61.

- Гроб будет закрытый, - сообщили родные погибшей. - Сразу после прощания в Перми мы повезем Катюшу на ее родину в Юсьвенский район.

Екатерина Ж., напомним, пропала еще 12 декабря.

- Катя раньше жила в Кирове, после развода с первым мужем вернулась в Пермь с двумя детьми, - рассказывают ее близкие. – Дети жили со своей бабушкой в Юсьве, а Катя пыталась наладить новую жизнь. Работала риелтором, полгода назад вышла замуж.

Когда Екатерина пропала, родные пытались связаться с ее новым мужем, но Вячеслав только огрызался: «Мне плевать, где она».

Тело пермячки обнаружили в ночь на 27 декабря на стоянке в Дзержинском районе Перми в багажнике автомобиля, который арендовал ее муж.

По версии следствия, еще 11 декабря между Екатериной и Вячеславом вспыхнула ссора. Мужчина набросился на жену с кулаками. От полученных травм она скончалась. После этого преступник вынес тело из квартиры, положил в багажник арендованной машины и увез на другой конец города.

Как стало известно "КП", мужчина ударил свою жену не меньше пяти раз по голове и телу. После этого он рассказал своей знакомой, что убил жену и хочет спрятать тело, чтобы не сидеть в тюрьме.

- Накануне у Славы умер отец, он приехал домой после похорон и находился в состоянии стресса, - рассказали знакомые обвиняемого.

Сам он утверждает, что в момент ссоры с женой был трезвый.

- Да, я не отрицаю, что несколько раз ударил Катю, но когда я уходил из дома, она была жива, - рассказал он на допросе. - Вернулся домой через пару дней, а она мертвая лежит. Я готов ответить за то, что избил ее. Но нужно дождаться экспертизу, из-за чего она умерла.

Кстати, всего за несколько месяцев до преступления, мужчина вышел из колонии условно-досрочно, где отбывал наказание за другое преступление.

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