2018-12-31T09:34:10+03:00
Общество

Погода в новогоднюю ночь-2019 в Перми: -12 градусов и снегопады

А в первых числах января за окном потеплеет до -5
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Погода за окном самая новогодняяПогода за окном самая новогодняяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Прогноз погоды на Новогоднюю ночь-2019 в Перми опубликовали накануне праздников на сайте опасных природных явлений Пермского края. Как сообщают метеорологи, первая неделя года будет довольно теплой, средняя температура воздуха окажется выше нормы на 3 - 5 градусов.

- Существенное похолодание возможно только начиная с 6 января, - отмечают специалисты. - При этом первые дни 2019 года будут достаточно снежными. Небольшой снегопад пройдет 31 декабря, а более существенные осадки ожидаются 3 и 4 января.

Как сообщают метеорологи, самым холодным днем месяца оказался 30 декабря, местами столбик термометра опустился аж до - 26 градусов.

Но последний день года окажется намного теплее. В течение всего дня будет облачно, с небольшим снегопадом. В Перми ожидается до -12...-14 градусов, по краю - до -16.

- В Новогоднюю ночь ожидается легкий снег, небольшой ветер, - сообщают метеорологи. - Будет облачно с температурой около -12 градусов. Такая же погода сохранится и днем 1 января.

А со 2 января Пермский край окажется под влиянием глубокого циклона. Осадков не ожидается, а температура останется еще на том же уровне. 3 и 4 января потепление уже будет более существенным, столбик термометра поднимется до -4...-5 градусов.

Зато после 6 января вновь ожидаются морозы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Они пьют значительно меньше, чем все предыдущие поколения»: чем нынешние 20-летние отличаются от своих родителей
Вадим Радаев, первый проректор Высшей школы экономики, автор исследований об «отцах и детях» в нынешних российских реалиях, в эфире радио «КП» рассказал, что думает о жизни современная молодежь
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Как в новогодние каникулы в Перми можно оформить визу или загранпаспорт
Полиция задержала пермячку, которая пыталась убить мужа
Пермская актриса Катерина Шпица показала «поросячье платьице», в котором встретит Новый год
В Перми водитель автомобиля «KIA Rio» сбил пешехода на светофоре
Пермские спасатели вызволили пса, который застрял в прутьях ограды особняка
В Прикамье таможенники арестовали партию шуб из норки, бобра и песца
В Перми соединят улицы Сибирская и Героев Хасана новым переходом в жилом комплексе «Арсенал»
Новогодняя ночь 2019 в Перми. Ледовый городок вечером 31-го временно закроют
В Перми председатель жилищно-строительного кооператива обманул дольщиков на 37 миллионов
Управляющий пермского хладокомбината стал мэром города
В Пермском крае с января подорожают билеты на электрички
«Испугались колбасы»: в Перми из-за подозрительного пакета эвакуировали торговый центр
Смерть у кассы: в Перми в торговом центре скончалась молодая женщина
Разбил витрину и хотел украсть лекарство: жителя Прикамья осудили за попытку хищения
В театре «У Моста» состоялась премьера готического детектива «Мефистофель»
На двух перекрестках в центре Перми запретят левые повороты
Высокие отношения: в Прикамье мужчина пытался зарезать женщину, бросившую в него топор
«Угрожая расправой, требовали деньги»: в Пермском крае четверо мужчин обвиняются в вымогательстве
Движение по Чусовскому мосту полностью восстановлено