Погода в новогоднюю ночь-2019 в Перми: -12 градусов и снегопады

Прогноз погоды на Новогоднюю ночь-2019 в Перми опубликовали накануне праздников на сайте опасных природных явлений Пермского края. Как сообщают метеорологи, первая неделя года будет довольно теплой, средняя температура воздуха окажется выше нормы на 3 - 5 градусов.

- Существенное похолодание возможно только начиная с 6 января, - отмечают специалисты. - При этом первые дни 2019 года будут достаточно снежными. Небольшой снегопад пройдет 31 декабря, а более существенные осадки ожидаются 3 и 4 января.

Как сообщают метеорологи, самым холодным днем месяца оказался 30 декабря, местами столбик термометра опустился аж до - 26 градусов.

Но последний день года окажется намного теплее. В течение всего дня будет облачно, с небольшим снегопадом. В Перми ожидается до -12...-14 градусов, по краю - до -16.

- В Новогоднюю ночь ожидается легкий снег, небольшой ветер, - сообщают метеорологи. - Будет облачно с температурой около -12 градусов. Такая же погода сохранится и днем 1 января.

А со 2 января Пермский край окажется под влиянием глубокого циклона. Осадков не ожидается, а температура останется еще на том же уровне. 3 и 4 января потепление уже будет более существенным, столбик термометра поднимется до -4...-5 градусов.

Зато после 6 января вновь ожидаются морозы.