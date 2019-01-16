Пермская актриса Марина Федункив приглашает звезд шоу-бизнеса на свадьбу

Звезда «Реальных пацанов» и «Comedy Women» Марина Федункив с 26 января запускает новое развлекательное шоу на телеканале «Россия». Как сообщает пресс-служба телекомпании, премьера новой программы «Пригласите на свадьбу!» состоится 26 января.

- Это будет талант-шоу свадебных ведущих и артистов, - сообщает телеканал. - Жених, невеста, их родные и друзья вместе решают, какой будет их свадьба. Но на это раз они выбирают не только платье, торт или зал для торжества. Они выбирают того, кто сделает из их свадьбы самый лучший день и настоящее шоу.

По задумке, в шоу будут принимать участие не только свадебные ведущие России, но и люди с уникальными способностями, иллюзионисты, артисты лазерных и световых шоу. Кроме того, Марина Федункив будет приглашать «свадебных генералов» - звезд шоу-бизнеса Филиппа Киркорова, Анну Семенович, Александра Олешко, Игоря Николаева, Николая Баскова и других. Они будут давать молодоженам советы, а также развлекать тостами и песнями.