2019-01-11T13:27:26+03:00
Происшествия

«Ушел из школы и не вернулся». В Прикамье разыскивается 10-летний мальчик

Кирилла Сидорова уже больше суток нет дома
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе разыскивают 10-летнего Кирилла Александровича Сидорова. 10 января 2019 года около 13 часов мальчик ушел из школы домой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее ребенок уходил из дома.

Полиция просит откликнуться всех, кому известна информация о местонахождении мальчика.

Приметы школьника на вид 10 лет, рост около 145 см, телосложение худощавое, европейский тип лица, волосы короткие темно-русые.

Был одет в темно-синюю горнолыжную куртку с капюшоном, вязанную шапку синего цвета, болоньевые черные штаны. На ногах - зимние сапоги серого цвета.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мальчика просят сообщить по телефонам: (34266) 3-30-25 - дежурная часть; (34266) 2-14-61 - приемная отдела МВД России по Октябрьскому району или 102.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми арестовали 8,5 кг санкционной красной икры
В Перми в ДТП с автобусом пострадал первоклассник
В Прикамье два брата совершили четыре неудачных преступления за одну ночь
Пропавшую в Прикамье 29-летнюю девушку нашли в Свердловской области
Замминистра культуры Пермского края уезжает в Москву
В Прикамье гражданские супруги организовали наркобизнес
В Перми задержали молодого человека, который нападал на пожилых людей в подъездах
За изображение на детских товарах персонажей мультфильма «Маша и Медведь» пермячка заплатит штраф
В Пермском крае судебный пристав «простила» все долги матери
Баскетболисты «Пармы» вышли в «Финал четырех» Кубка России
В Прикамье в аварии пострадали шесть пассажиров автобуса
В Прикамье гинеколога уличили во взяточничестве
В микрорайоне Висим отключено отопление
В Перми открылся новый детский сад
Купил самоделку - получил срок: пермяка осудили за незаконное приобретение, огнестрельного оружия