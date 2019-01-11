«Ушел из школы и не вернулся». В Прикамье разыскивается 10-летний мальчик

В Октябрьском районе разыскивают 10-летнего Кирилла Александровича Сидорова. 10 января 2019 года около 13 часов мальчик ушел из школы домой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее ребенок уходил из дома.

Полиция просит откликнуться всех, кому известна информация о местонахождении мальчика.

Приметы школьника на вид 10 лет, рост около 145 см, телосложение худощавое, европейский тип лица, волосы короткие темно-русые.

Был одет в темно-синюю горнолыжную куртку с капюшоном, вязанную шапку синего цвета, болоньевые черные штаны. На ногах - зимние сапоги серого цвета.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мальчика просят сообщить по телефонам: (34266) 3-30-25 - дежурная часть; (34266) 2-14-61 - приемная отдела МВД России по Октябрьскому району или 102.