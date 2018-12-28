Редакция «Комсомольской правды» в Перми вручила подписчикам газеты подарки

Редакция «Комсомольской правды» несколько дней разыгрывала среди подписчиков газеты хорошие подарки. Что нужно было сделать для того, чтобы принять участие в Новогоднем розыгрыше?

1) Необходимо было подписаться на газету «Комсомольская правда» на полгода или год.

2) До 20 декабря отправить по почте или e-mail квитанции или принести их в редакцию на Островского, 76 б.

А с 25 по 28 декабря в прямом эфире радио «Комсомольская правда» состоялся розыгрыш среди подписчиков, которые выполнили условия.

Кто приготовил для нас подарки?

- Телеканалы СТС, Домашний, ТНТ;

- Сеть гастрономов продуктов здорового питания «Лакшми»;

- Ресторан «Пермский период»;

- Доставка продуктов здорового питания «Вкус Жизни»;

- Компания «Тенториум»;

- Издательский дом «Комсомольская правда»;

- Розничная сеть магазинов парфюмерии и косметики «Стрекоза».

25 декабря мы разыграли в утреннем эфире радио "КП" следующие подарки:

- Подарочный пакет от телеканала СТС - Кузьмич Э.Г. (редакционная подписка),

- Продуктовый набор от сети гастроном "Лакшми" - Швецова Л.Ф. (г. Березники),

- Сертификат на 3000 р. от Ресторана "Пермский период" - Николаева Т.Н. (г. Березники).

25 декабря в вечернем эфире радио "Комсомольская правда" состоялся второй розыгрыш среди подписчиков газеты "Комсомольская правда".

Очередные подарки в новогоднем розыгрыше получили:

- Подарочный пакет от телеканала "Домашний" – Антипина В. (Березники)

- Книги Великие романы о любви от ИД "Комсомольская правда" – Домрачева Е.Л. (Пермь)

- Подарочный набор от сети магазинов парфюмерии и косметики "Стрекоза" – Субботина И.Н. (Березники)

- Набор продуктов здорового питания от доставки "Вкус жизни" – Зебзеева Л.А. (Краснокамск)

26 декабря в утреннем эфире радио "Комсомольская правда" состоялся очередной розыгрыш среди подписчиков газеты.

Победителями стали:

- Романов Н.Н. (Березники)- модный свитшот от телеканала ТНТ,

- Тиссен И. (Березники) - Продуктовый набор "Лакшми",

- Власова Н.Н. (Березники) - Продуктовый набор "Лакшми",

- Казанцева Н. (Пермь) - Подарочный набор "Тенториум".

27 декабря в утреннем эфире радио "КП" разыграли:

- Набор продуктов от доставки «Вкус жизни» - Глушкова Т.В. (Пермь)

- Набор продуктов от доставки «Вкус жизни» - Сыромотина Н.Г. (Пермь)

- Набор от магазина парфюмерии и косметики "Стрекоза" – Журавлева В. (Пермь)

28 декабря в утреннем эфире радио "КП" разыграли подарки:

- Набор от "Тенториум" – Муравьева Р.А. (Пермь)

- Термос – Двойничникова А.А. (Пермь)

- Продуктовый набор от гастронома "Лакшми" – Лунегова Г.В. (Пермь)