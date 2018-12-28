«Мы отговаривали Катюшу от этого брака». Родные матери двоих детей, в убийстве которой подозревают ее мужа, собирают деньги на похороны

- Мы нашли и опознали нашу Катюшу, ее новый муж задержан по подозрению в убийстве, но не сознается, - рассказали родные 28-летней Екатерины Ж., тело которой нашли в багажнике машины на окраине Перми.

Мама двух детей, напомним, пропала еще 12 декабря. Женщина перестала выходить на связь с родственниками, ее телефон был отключен.

- Катя раньше жила в Кирове, после развода с первым мужем вернулась в Пермь с двумя детьми, - рассказывают ее близкие. – Дети жили со своей бабушкой в Юсьве, а Катя пыталась наладить новую жизнь. Работала риелтором, а полгода назад снова вышла замуж. Мы ее отговаривали – ее новый супруг раньше сидел в колонии, был очень агрессивным и ревнивым. Но Катя нас не слушала.

Когда Екатерина пропала, родные пытались связаться с ее новым мужем, но Вячеслав только огрызался: «Мне плевать, где она. Ищите сами свою Катю».

25 декабря сестра пропавшей женщины обратилась в полицию с заявлением, к поискам подключились волонтеры. Тело Екатерины было найдено в ночь на 27 декабря на автомобильной стоянке в Дзержинском районе Перми.

По версии следствия, в день убийства, 12 декабря, между Екатериной и Вячеславом вспыхнул семейный скандал. Мужчина набросился на жену с кулаками. От полученных травм она скончалась. После этого преступник вынес тело из квартиры, положил в багажник арендованной машины и увез на другой конец города.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Уже через несколько часов по подозрению в преступлении был задержан ее 29-летний муж. Решается вопрос об его аресте на время следствия. Проводятся осмотры автомобиля и квартиры, где жили супруги. Назначены экспертизы.

- Из квартиры, где жила Катя, пропали ее вещи и документы, - рассказали ее родные. – Похороны состоятся, когда следователи разрешат забрать тело. Похороны мы осилим, но боимся, что в связи с пропажей документов маме Кати придется долго все оформлять и ждать, когда ей выплатят хоть какие-то деньги на погребение. Поэтому мы решили попробовать собрать какую-то сумму, чтобы она хотя бы за это не переживала.

Дорогие читатели, если вы готовы помочь семье, деньги можно перечислить на карту сестры погибшей Анастасию: 4276 8490 2959 4545