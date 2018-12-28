2018-12-28T09:31:39+03:00
Общество

«Ради родителей и маленького сына». Пермяк, которого полицейские спасли от суицида, решил дальше жить

Когда стражи порядка приехали, мужчина не дышал и у него не было пульса
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Старший лейтенант полиции Рафик Мамедов и сержант Сергей Некрасов приехали по вызову в квартиру дома в Кировском районе Перми. Зайдя в коридор, они увидели мужчину, который пытался покончить с собой. Некрасов подхватил гражданина за ноги и приподнял вверх, а Мамедов перерезал средство, которое пермяк использовал в качестве средства для совершения суицида.

- Мужчина не подавал признаков жизни, - рассказывает инспектор 3-й роты полка патрульно-постовой службы полиции Перми Рафик Мамедов. – Потрогал пульс - отсутствует. Сердцебиения тоже не было. Стали делать массаж сердца. Пострадавший захрипел и начал дышать.

Когда приехали медики, мужчина уже мог самостоятельно разговаривать и пытался вставать. В тот день он принял решение жить ради родителей и маленького сына, сообщили в краевой полиции.

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