«Ради родителей и маленького сына». Пермяк, которого полицейские спасли от суицида, решил дальше жить

Старший лейтенант полиции Рафик Мамедов и сержант Сергей Некрасов приехали по вызову в квартиру дома в Кировском районе Перми. Зайдя в коридор, они увидели мужчину, который пытался покончить с собой. Некрасов подхватил гражданина за ноги и приподнял вверх, а Мамедов перерезал средство, которое пермяк использовал в качестве средства для совершения суицида.

- Мужчина не подавал признаков жизни, - рассказывает инспектор 3-й роты полка патрульно-постовой службы полиции Перми Рафик Мамедов. – Потрогал пульс - отсутствует. Сердцебиения тоже не было. Стали делать массаж сердца. Пострадавший захрипел и начал дышать.

Когда приехали медики, мужчина уже мог самостоятельно разговаривать и пытался вставать. В тот день он принял решение жить ради родителей и маленького сына, сообщили в краевой полиции.