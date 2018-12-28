«Он их до сих пор ждет». В Перми спасают далматина, которого в гаражах бросили хозяева

На сайте пермских зоозащитников в соцсетях вчера, в четверг, появилось сообщение о том, что возле гаражей в Перми сидит привязанным окровавленный породистый пес.

- На улице Семченко, 7 у гаражей сидит кобель-далматин. Туго привязан, в строгом ошейнике, с виду злобный. В крови. Кто может помочь? – обратился к пермякам участник сообщества «Зоо-Защита» Сергей.

Вчера он рассказал нам, что у ошейника были острые шипы, направленные внутрь, о которые собака серьезно поранилась.

- Видимо, далматин пытался освободиться и повредил себе шею, - объяснил он.

Вот на таком строгом ошейнике сидел Шок. Фото: группа ВК "Зоо-Защита".

- Кто его там оставил, пока можно только догадываться, - сообщил зоозащитник. - Хозяева, как ненужную игрушку, или он потерялся, и его кто-то нашел и привязал? Сколько провела на холоде домашняя собака? Мы тоже не знаем. Парня, к нашему приезду, колотило от холода. Я не знаю, о чем думали люди, привязывая собаку на строгий ошейник. Но результат - рваные раны на голове. Пёс, очевидно, пытался освободиться. Он мог убить себя, погибнуть от потери крови.

Зоозащитники отвезли пса к ветеринарам, и те обработали и зашили его раны на шее.

- Этот парень просто умничка, благодарный пёс молча и спокойно вытерпел наложение швов, - рассказали они.

Шок мужественно перенес операцию. Фото: группа ВК "Зоо-Защита".

Сергей собирается забрать даламтина из ветеринарного стационара и поместить его на передержку.

- Я пытаюсь узнать, как он мог оказаться в таком положении, - рассказал он. – Удалось установить хозяев-заводчиков Шока – выяснилось, что так зовут далматина. Я собираюсь связаться с ними и спросить, что произошло с Шоком.