2018-12-27T18:13:22+03:00
Общество

Дмитрий Самойлов: «Самый страшный узел в Перми – Центральный рынок»

Глава Перми рассказал, какие улицы и когда будут реконструировать
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Дмитрий Самойлов провел прямую линию.Дмитрий Самойлов провел прямую линию.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
Изменить размер текста:

27 декабря во время «прямой линии» глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал, какие улицы в Перми будут реконструированы в ближайшие годы.

По его словам, в 2019 году будут завершены работы на улице Уральская до сквера Розалии Землячки. Но затем начнется реконструкция трамвайных путей от цирка до площади Дружбы. А в перспективе – и всей трамвайной линии от Перми-2 до площади 1905 года.

- Вы помните, какой разбитый асфальт и старые рельсы были у нас на Северной дамбе, - отметил Дмитрий Самойлов. – Трамваям приходилось снижать скорость в полтора-два раза. И сравните с тем, что есть теперь. Вот к такому же виду будем приводить все трамвайные пути.

В рамках реконструкции улицы Революции в январе будет закрыт участок от Комсомольского проспекта до Сибирской. Работы на этих двух кварталов планируется завершить уже в 2019 году, а затем продолжить реконструкцию на путепроводе через реку Егошиха. Будет построена вторая часть этого моста, выходящая на улицу Макаренко.

- Главная наша цель – расшить все узкие места, - пояснил глава Перми. – Самый страшный узел в Перми – Центральный рынок. Но пока нет путей объезда, нельзя ремонтировать эту развязку. У нас есть план соединить улицу Крисанова с улицей Карпинского через лог. После того, как будут созданы пути объезда, уже можно переходить и к рынку.

Как рассказал Дмитрий Самойлов, все работы по реконструкции улиц будут проходить с обязательным строительством ливневой канализации.

- Пять лет назад ливневка в Перми была только на 4 процентах улиц. Сейчас, хоть и смешно это говорить, но все-таки ливневая канализация есть на 5,5 процентах улиц. В частности, ведутся работы по устройству ливневки на улице Куйбышева и начнутся на Революции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Нет уборщиц и медицинских работников». В Прикамье в реабилитационном центре выявлены многочисленные нарушения
В Прикамье осужден пенсионер, который затерроризировал полицейских ложными сообщениями о преступлениях
«Без денег и жилья». В Соликамске осуждена лжериелтор, которая обманывала доверчивых граждан
В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся очередной розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»
В Перми у «Муравейника» появится сквер имени Александра Жунева
«Завести друга ничего не стоит». В Перми новый дом обрели 1856 бездомных собак
«Ударил ногой в живот». За избиение беременной женщины осужден 39-летний житель Прикамья
Пожар в шахте Соликамска мог возникнуть из-за возгорания строительных материалов
Детям погибших в Прикамье шахтеров начали выплачивать пенсии
В Березниках сотрудник магазина присваивал себе предоплату
В Перми ночью пытались взломать банкомат
В Перми столкнулись две иномарки, пострадала пассажирка
Из-за аварии на Восточном обходе в Перми образовалась огромная пробка
«В машине были люди в форме». В Кизеле ищут водителя, который сбил женщину и скрылся
Пермские заключенные смогут воспользоваться услугами телемедицины
«Новогодний подарок». У Пермской городской службы спасения появится новое здание
В Пермском университете выбрали руководителя экономического факультета