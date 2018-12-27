Дмитрий Самойлов: «Самый страшный узел в Перми – Центральный рынок»

27 декабря во время «прямой линии» глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал, какие улицы в Перми будут реконструированы в ближайшие годы.

По его словам, в 2019 году будут завершены работы на улице Уральская до сквера Розалии Землячки. Но затем начнется реконструкция трамвайных путей от цирка до площади Дружбы. А в перспективе – и всей трамвайной линии от Перми-2 до площади 1905 года.

- Вы помните, какой разбитый асфальт и старые рельсы были у нас на Северной дамбе, - отметил Дмитрий Самойлов. – Трамваям приходилось снижать скорость в полтора-два раза. И сравните с тем, что есть теперь. Вот к такому же виду будем приводить все трамвайные пути.

В рамках реконструкции улицы Революции в январе будет закрыт участок от Комсомольского проспекта до Сибирской. Работы на этих двух кварталов планируется завершить уже в 2019 году, а затем продолжить реконструкцию на путепроводе через реку Егошиха. Будет построена вторая часть этого моста, выходящая на улицу Макаренко.

- Главная наша цель – расшить все узкие места, - пояснил глава Перми. – Самый страшный узел в Перми – Центральный рынок. Но пока нет путей объезда, нельзя ремонтировать эту развязку. У нас есть план соединить улицу Крисанова с улицей Карпинского через лог. После того, как будут созданы пути объезда, уже можно переходить и к рынку.

Как рассказал Дмитрий Самойлов, все работы по реконструкции улиц будут проходить с обязательным строительством ливневой канализации.

- Пять лет назад ливневка в Перми была только на 4 процентах улиц. Сейчас, хоть и смешно это говорить, но все-таки ливневая канализация есть на 5,5 процентах улиц. В частности, ведутся работы по устройству ливневки на улице Куйбышева и начнутся на Революции.