2018-12-27T13:28:48+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«В Новый год – без долгов!»

Жители Прикамья могут успеть принять участие в акции теплоэнергетиков
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Клиентам пермских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» уже поступила квитанция по оплате услуг отопления и горячего водоснабжения за декабрь. Чтобы стать участником стимулирующей акции «В Новый год - без долгов!» и претендовать на призы, необходимо успеть внести платеж: в расчетных центрах ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт» и отделениях Сбербанка - до 29 числа включительно, в банкоматах и через онлайн платежи - до 31 числа включительно.

Ежегодная акция «В Новый год – без долгов!» проводится Пермским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» для того, чтобы поощрить добросовестных клиентов, которые своевременно оплачивают отопление и горячее водоснабжение. Участниками акции могут стать потребители Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, оплачивающие услуги теплоснабжения напрямую по квитанциям, выставленным ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

Для этого необходимо оплатить задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения; а также в декабре оплатить две квитанции – за ноябрь и за декабрь. Также будут поощрены плательщики, которые внесут в декабре наибольшие суммы авансов. При погашении всей суммы задолженности до этого времени клиенты освобождаются от уплаты пени.

Подробную информацию о проведении акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать в офисах Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми: ул. Сибирская, д. 67, ул. Адмирала Ушакова, д. 32 или по телефонам +7 (342) 243-67-20, +7 (342) 243-68-38.

Подведение итогов акции, а также награждение победителей пройдут в начале следующего года.

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