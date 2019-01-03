Пермский зоопарк-2019: «звериные» итоги прошлого года

В Пермском зоопарке подвели итоги 2018 года. Как в любой большой семье, в зверином сообществе он был богат на самые разнообразные события.

Были радостные моменты: у многих пар было прибавление семейства. В зоопарке появились маленькие барсята, тигрята, северные оленята, малышки у альпак и копибаров.

В коллекции зоопарка появились долгожданные новички: гордый белоплечий орлан, самочка японского журавля, патагонский мара, кокетливая альпака светлого окраса. А некоторые обитатели, наоборот, отправились в другие регионы. В зоопарк в Крым уехали два барсенка, фазаны, копибары. 35 зайцев-беляков родом из Перми решили выпустить на волю в соседней Кировской области.

Тигрята пока живут с мамой Афиной, а папу Агата отселили в соседний вольер. Фото: Татьяна Байдина.

Были события, которые заставили потревожиться работников зоопарка. Буквально чудом удалось поймать и вернуть домой беглянку-харзу, которая устроила невероятный побег, вырвавшись из клетки на просторы мегаполиса. Пришлось потрудиться ветеринарам, спасая льва Ричарда, который во время игры проглотил кусок автопокрышки.

Мы решили составить своеобразный рейтинг-2018 Пермского зоопарка по нескольким номинациям.

ПРИБАВЛЕНИЕ ГОДА

В Пермском зоопарке в этом году народилась целая плеяда зверят.

В октябре появились три тигренка, летом - два барсенка. Аккурат в дни проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу у альпак Миры и Эдика появился маленький рыженький алпачонок.

Работницы зоопарка не долго думали, как его назвать. Они окрестили его Игорьком – в честь вратаря нашей сборной Игоря Акинфеева.

У рыженькой Миры теперь появилась подружка-соперница альпака-блондинка Любава.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Игорек сейчас играет за другой клуб - его приобрел другой зоопарк. А вот его любвеобильному папе-Эдику привезли еще одну самочку – блондинку Любаву.

Совсем недавно, в октябре у амурских тигров Афины и Агата родились три тигренка.

Папу Агата пока отсадили в соседний вольер. Тигрята очень любят играть с хвостом мамы Афины и прыгать сверху на тигрицу.

РАССТАВАНИЕ ГОДА

А вот два барсенка, родившихся в пермском зоопарке этим летом, отправились в теплые края – в крымский зоопарк. Они будут жить в Парке львов «Тайган».

В крымский парк отправились Вая и Красава, а малышка Серебрянка вместе с родителями Весляной и Снежеком остались в Перми.

Рождение снежных барсят в зоопарках - редкое событие.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские барсята обживаются на новом месте. Работники Парка львов пообещали снять фильм про барсят и отправить в пермский зоопарк.

Также в крымский зоопарк отправились из Перми другие животные, например, фазаны и копибары.

Пермские зайцы-беляки пополнят популяцию ушастых в соседних регионах.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

35 зайцев-беляков родом из Перми решили выпустить на волю в соседней Кировской области, их закупило одно из охотничьих хозяйств. На пермских зайцев уже записались в очередь также представители Башкортостана и Удмуртии, где популяция этих зверьков также уменьшилась.

ЛЮБОВНАЯ ПАРА ГОДА

Журавлиные пары известны своими красивыми брачными танцами. Но вот у японских журавлей отношения между влюбленными своеобразные. Закончится брачный период, и журавли-самцы становятся буквально деспотами. Вот и пермский японский Журка-самец рассердился за что-то на свою бывшую любимую. Клюнул ее своим острым носом. И спутницы не стало. Журка затосковал. Наконец для него выписали новую возлюбленную Журку-самочку.

Японские Журки прекрасно себя чувствуют в Пермском крае. Весной они будут танцевать и курлыкать.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В этом году мы уже насладились видом журавлиных танцев и звуками их любовного курлыкания по утрам - благо клетка Журок прямо напротив административного здания, - говорят работники зоопарка.

Но зимой журавли предпочитают гулять по снегу порознь – ждут весны, чтобы снова затанцевать.

ПОБЕГ ГОДА

В июле этого года устроила побег из своей клетки харза Черри – самый хищный представитель отряда куньих в природе. Через канализационный туннель она вырвалась на волю, в миллионный город. Работники зоопарка через соцсети обратились к пермякам за помощью, но сразу предупредили: поймать беглянку может помочь разве что чудо – настолько это проворный и неуловимый зверек. Да и то только, если она забежит в замкнутое пространство.

Беглянка харза Черри вдоволь набегалась этим летом на берегу Камы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И чудо произошло. Жители города звонили в зоопарк и сообщали, что видели беглянку на набережной Камы. А потом она забежала в один из цехов Мотовилихинского завода, где и была поймана. Больше всего был рад ее возвращению самец Гарри, которому три дня пришлось тосковать в одиночестве.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА

В этом году ждали потомства от белой медведицы Милки. Она проявляла все признаки беременности – не купалась, мало играла и спала, зато много ела и делала валики из соломы словно для уютного гнездышка.

Пара белых мишек вновь нежится в объятиях друг друга.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но надежды так и не оправдались – маленький белый мишка так и не появился на свет, беременность оказалась ложной. Временную перегородку, которой от Милки отгородили ее ухажера Серику, убрали, пара воссоединилась, и белые мишки сейчас вновь нежатся в объятиях друг друга.

ОПЕРАЦИЯ ГОДА

Летом этого года пришлось делать операцию молодому льву Леро. Он играл с автомобильной покрышкой, отгрыз кусок шины и проглотил его.

Пришлось приглашать хирурга из пермской зооветклиники. Леро усыпили и прооперировали. Операция, длившаяся два часа, оказалась успешной, правда еще пару месяцев молодого льва пришлось подкармливать витаминами.

Пермские львы привычны к холодам: даже в крепкий мороз они предпочитают играть на улице, на снегу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теперь все пермские львы живы и здоровы, они готовы играть весь день напролет, катая по снегу большие пластиковые бочки. Южные «кошечки» ничуть не боятся уральских морозов и при любой погоде охотно гуляют на морозце.