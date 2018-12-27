2018-12-27T15:55:17+03:00
Общество

Итоги года 2018 в Перми: самые значимые и яркие события уходящего года

Рассказываем, что важного случилось за прошедший год
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пора подводить итоги года в Перми в 2018 году. Главные итоги года в Перми – это Международный марафон, Чемпионат мира по футболу и 300-летний юбилей Перми, к которому мы уже начали готовиться.

Что еще было важного в уходящем году? Женщины, которые впервые стали мамами в возрасте от 19 до 24 лет, будут получать единовременное пособие в размере 60 тысяч рублей. Но ребенок должен родиться в период с 1 января 2017 года. Пособие начнут выплачивать, когда малышу исполнится полтора года.

А еще Пермский театр оперы и балета получил сразу пять наград премии «Золотая маска». Три премии достались балету «Золушка» и две награды театр получил за работу над оперой «Cantos».

Также накануне Дня города в сквере Василия Татищева запустили «Часы обратного отсчета, которые будут показывать время до 300-летнего юбилея города.

Больше итогов года в нашем красочном материале: https://www.kp.ru/best/perm/itogi-goda-2018-v-permi/.

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