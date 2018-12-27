Погода 31 декабря и 1 января 2019 в Перми: в Новый год будет холодно

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидает пермяков 31 и 1 января 2019.

- В Перми можно ожидать температуру в диапазоне -15..-18 градусов и без осадков, потому что ее будет определять антициклон с Зауралья, - сообщили синоптики ГИС-Центра ПГНИУ. - Похолодание продлится недолго - только 31 декабря и 1 января. В следующие дни наступит кратковременное, но значительное повышение температуры

Кстати, предновогодняя неделя - с 24 по 30 декабря - не принесет теплой зимы. Это связяно с тем, что первую половину недели в Пермском крае будет определять мощный антициклон. Поэтому снега почти нет. А температура воздуха будет повышаться постепенно.

Уже 28 декабря снег пойдет уже по всему краю, а температура воздуха повысится до -8…-13 градусов. Только в выходные 29-30 декабря в Перми, наконец, начнутся снегопады. Высота снежного покрова к может увеличиться на 5-6 сантиметров, но в любом случае это ниже нормы для конца декабря. В связи со снегопадами, водителям и пешеходам нужно быть аккуратнее на дорогах.