«Мне без разницы, куда делась ваша Катя». По подозрению в убийстве матери двоих детей в Перми задержали ее 29-летнего мужа

- Когда Катя пропала, мы начали обрывать телефон ее мужа, но он только огрызался: «Ищите сами свою Катю, мне без разницы, куда она делась», - рассказывают родственники 28-летней Екатерины Ж. - Пытались добавить его в соцсетях, но он заблокировал страницу.

Екатерина родом из Юсьвенского района Пермского края. В 20 лет девушка вышла замуж и уехала к мужу в Киров. Родились двое детей, дочке сейчас 8 лет, сыну – только четыре.

- Три года назад Катя развелась с мужем и вернулась в Пермь, - рассказывают ее близкие. – Дети жили в Юсьве со своей бабушкой, Катиной мамой. А сама Катя начала устраивать свою жизнь в городе. Она работала риелтором, а полгода назад снова вышла замуж.

Вместе с мужем Екатерина стала заниматься бизнесом – организовала службу такси. На ее страничке в соцсетях до сих пор висит вакансия:

«Требуются качественные водители на постоянную работу с личным авто. Водитель, не «гони», скорее нас набери».

Правда, по указанным телефонам никто не отвечает. А личный телефон девушки перестал работать еще 12 декабря.

- Мы сначала не волновались, Катя раньше уже могла пропасть на месяц – два, а потом также неожиданно объявиться, - рассказывают родственники. – А потом позвонила ее мама: скоро Новый год, Катю ждут дети, а она не звонит уже две недели».

Близкие были уверены, что к исчезновению Кати каким-то образом причастен ее муж:

- Раньше он сидел в тюрьме. Когда мы об этом узнали, пытались отговорить Катю – не связываться с ним. Но она никого не слушала и переехала к нему.

25 декабря встревоженные родственники, так и не добившись никакой информации от мужа Екатерины, написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. В ночь на четверг, 27 декабря, тело пропавшей женщины нашли в багажнике машины на окраине Перми.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Уже через несколько часов по подозрению в преступлении был задержан ее 29-летний муж.

- Женщина проживала вместе с мужем в квартире многоквартирного дома по улице Уссурийской в Перми и с 12 декабря перестала выходить на связь со своими родственниками и знакомыми, - рассказали следователи. - Супруг пропавшей сообщил, что его жена ушла из дома после семейной ссоры, и о ее местонахождении ему неизвестно. Тело было обнаружено в багажнике арендованного мужчиной автомобиля на одной из автомобильных стоянок в Дзержинском районе Перми.

По версии следствия, накануне убийства между Катей и ее мужем вспыхнула ссора.

- Вячеслав был очень агрессивным и ревнивым, - говорят знакомые погибшей. – Катя не жаловалась, что он поднимал на нее руку, но мы догадывались, что он был на такое способен.

В тот день ссора между супругами закончилась тем, что мужчина набросился на жену с кулаками. От полученных травм она скончалась. После этого преступник внес тело из квартиры, положил в багажник и увез на другой конец города.

- Решается вопрос об аресте подозреваемого, - сообщили в СКР. – Проводятся осмотры автомобиля и квартиры, назначены судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.