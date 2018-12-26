"Мое дело сфабриковано". Пермский экс-депутат, который сломал челюсть DJ Smash и избил студента, отправится в колонию сразу после новогодних праздников

Сразу после новогодних каникул, в середине января, экс-депутат Законодательного Собрания Александр Телепнев должен самостоятельно прибыть в колонию, где ему предстоит провести два года и два месяца.

Напомним, скандал с бывшим народным избранником разгорелся еще в начале года, когда известный музыкант DJ Smash обвинил Телепнева и его друга - промоутера Сергея Ванкевича в жестоком избиении. Все случилось в ночном клубе "Дом культуры", где Ванкевич привязался к Андрею Ширману (настоящее имя музыканта) и требовал селфи.

- После сорока селфи я сказал, что с меня хватит, - объяснял на суде музыкант. - На что мне ответили: "Здесь не ты решаешь, когда хватит!".

После этого DJ Smash жестоко избили, сломав ему челюсть. Этим летом Телепневу и Ванкевичу вынесли приговор - по два года в колонии - поселении.

А в конце октября экс-депутату вынесли еще один приговор. За то, что в том же "Доме культуры" он избил 20-летнего студента Глеба Кулакова.

Парень пришел в клуб в компании девушек отмечать День рождения своей сестры. К одной из них подошел Телепнев и обнял за талию. Кулаков попросил мужчину отойти от девушки, но в ответ тот дважды ударил его.

Когда шел суд, Александр Телепнев заявил, что видит этого парня впервые в жизни:

- Дело в отношении меня сфабриковано, я никого не бил и не признаю свою вину.

Однако сам Глеб утверждал, что еще до суда друзья Телепнева не раз обращались к нему и предлагали «замять дело»:

- Мне озвучивали разные суммы – от пяти до двухсот тысяч рублей, но я отказался. Мне это было неинтересно.

С учетом наказания за избиение DJ Smash суд дал Телепневу два года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении. То есть прибавил к сроку еще два месяца.

Также экс-депутат обязан выплатить Кулакову 75 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплатить расходы на адвоката - это еще 215 тысяч.

Телепнев подал апелляционную жалобу на приговор, он требовал отменить выплату моральной компенсации. В среду, 26 декабря, состоялся суд, где в ходатайстве осужденного было отказано.

По закону экс-депутат должен самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания. Он должен явиться в колонию не позднее середины января.

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