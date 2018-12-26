Жители более чем ста поселков и деревень Прикамья получат газ

В декабре этого года открылся третий по счету - финальный - газовый промысел уникального Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале. Одновременно была введена в строй вторая нитка газопровода Ухта - Торжок. Это важнейшее событие для газовой отрасли России, которое даст свои плоды во многих регионах страны - созданы новые возможности для реализации программы газификации регионов РФ, которую успешно реализует ПАО «Газпром».

В торжественной церемонии ввода газового промысла в эксплуатацию принимал участие Президент России Владимир Путин. Он отметил, что на полуострове Ямал фактически с нуля в очень сложных климатических условиях был создан новый огромный и современный центр газодобычи. Третий газовый промысел повысит производительность «Бованенково» до проектного уровня - 115 миллиардов кубических метров газа в год.

- Появятся дополнительные возможности для того, чтобы ускорить газификацию российских городов и сел, - сказал Владимир Путин.

При этом уже сегодня масштабы программы газификации регионов РФ, которую реализует ПАО «Газпром», впечатляют. В Пермском крае в рамках программы в газификацию региона в 2016 - 2021 годах планируется инвестировать 3,9 млрд рублей. В 2018 году этот показатель составил 575 млн рублей.

Программой предусмотрено строительство в крае 43 объектов: 40 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 719,1 км и трех установок системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа.

На сегодняшний день в рамках программы 2016 - 2020 годов построено 9 газопроводов в Куединском, Уинском, Бардымском, Чайковском, Еловском, Верещагинском, Кишертском, Октябрьском и Ординском районах общей протяженностью 165,2 км.

Завершено строительство и готовится к вводу в эксплуатацию газопровод в Пермском районе (к поселку Вильва); завершены работы и оформляется исполнительно-техническая документация на газопроводе в Добрянском районе (ГРС «Сылва» - д. Жебреи - д. Мостовая).

Сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для строительства еще 8 газопроводов в Куединском, Кудымкарском, Юрлинском, Частинском, Осинском, Оханском, Нытвенском, Березовском, Кунгурском районах и в Березниках общей протяженностью 152,1 км. В частности, газопроводы соединят села Белоево и Юрлу, Шерью и Шумиху, Сергу и Насадку, дойдут до поселка Нартовка с отводом на поселок Чкалово.

Идет выбор подрядчиков для проектирования 6 газопроводов - в Осинском, Нытвенском, Чайковском, Верещагинском, Куединском, Юсьвинском районах.

В результате в Пермском крае будет газифицировано еще 109 населенных пунктов, появится возможность получить газ у 17 219 домовладений, будут построены или переведены на газ 186 котельных промышленных предприятий и объектов соцкультбыта.