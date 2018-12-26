Пермские депутаты и чиновники скидываются, чтобы отметить корпоратив в ресторане

- На новогодних корпоративах в этом году стало заметно еще большее расслоение, - говорит один из пермских организаторов праздничных мероприятий. – Бедные предприятия отмечают еще скромнее, чем в прошлом году, ну а богатые компании ни в чем себе не отказывают.

Самый скромный вариант корпоратива – посиделки в офисе. Бокал шампанского, мандарины с конфетами и поздравление от начальника.

Чуть подороже – вечер в недорогом кафе или ресторане.

- Бюджетный вариант – примерно 1200 рублей с человека, чтобы худо-бедно поесть, - продолжает тамада. – Никаких артистов, только ведущий и ди-джей. Зачастую сотрудники сами скидываются на корпоратив. Тут уж и ведущий – излишняя роскошь.

Более богатые предприятия кроме новогоднего ужина в ресторане, который начинается уже от 2500 рублей на человека, оплачивают еще и шоу-программу – от местных артистов. Пригласить столичных звезд могут себе позволить считанные компании - одна из них, например, в этом году выписала на корпоратив «Отпетых мошенников». А остальные обходятся пермским шоу-балетом «Краш».

Еще одна тенденция нынешних корпоративов – отказ от фото- и видеосъемки. Причем, предприятия не только перестали приглашать фотографов и операторов со стороны, но и собственным сотрудникам не разрешают снимать праздник. Хочешь запечатлеть на память себя в новогоднем наряде – иди в специальную фотозону и делай сэлфи. А моменты всеобщего веселья фотографировать не надо – чтобы в новом году никому из сотрудников не было стыдно, да и чтобы по соцсетям скандальные фото не разлетелись.

А как будут отмечать новый год пермские чиновники и депутаты?

- Общих корпоративов в городской администрации не проводят уже несколько лет, - рассказали нам в мэрии. - И в самом здании никаких междусобойчиков не бывает. В каждом отделе сотрудники собираются и ходят куда-нибудь в кафе или ресторан за собственный счет.

- Да, собственно говоря, мы уже отметили, - рассказал нам один из депутатов гордумы. – После последнего в этом году пленарного заседания все вместе отправились в ресторан «Нева». Платили за себя, как обычно в таких случаях, все сами - скинулись наличкой по 3,5 тысячи и расплатились по счету.

- У нас только что завершился корпоратив, - ответил в среду, 26 декабря, краевой парламентарий. – Встретились мы в ресторане «Наири», сказали друг другу хорошие слова. На банкет скидывались по 5 тысяч - мы на чужие деньги не гуляем, это не наш стиль.