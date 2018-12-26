В Перми утвердили тарифы на вывоз мусора для жителей

Региональная служба по тарифам утвердила тариф на вывоз бытового мусора. Он начнет действовать с 1 января 2019 года, а первые «платежки» жители получат в феврале будущего года.

Ежемесячная плата будет определяться по нормативу, который для жителей многоквартирных домов составляет 10,6 килограмма на квадратный метр площади квартиры в год. Стоимость вывоза одного килограмма мусора – 3,84 рубля. Так что в месяц плата за вывоз мусора - около 3,4 рублей за один квадратный метр. К примеру, при площади квартиры в 50 квадратных метров сумма ежемесячного платежа составит почти 169 рублей.

И нет никакой разницы: живет ли один человек в трехкомнатной квартире или пятеро – платить они будут одинаково.

А вот для жителей частных домов норматив рассчитывается как раз по количеству людей – 224 килограммов на одного человека в год. И ежемесячный платеж за одного жильца составит около 71,6 рублей.

В таком случае многодетным семьям, живущим в своих домах, пришлось бы платить за вывоз мусора почти 400 рублей в месяц – это если трое детей, а если их пятеро?

- Поэтому принято решение, что для дополнительной социальной поддержки граждан, имеющих право на льготы, и прежде всего для многодетных семей, в 2019 году «Теплоэнерго» будет выставлять квитанции не более двум проживающим в частном доме, - отметили в РСТ по Пермскому краю. – Таким образом, максимальный месячный платеж с одного дома для льготников составит порядка 143 рублей.