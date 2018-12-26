Пермские пловцы в 2018 году завоевали в полтора раза больше медалей, чем в 2017

Пловцы Пермского края улучшили свои результаты на Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа на всероссийских и международных соревнованиях, завоевав в этом году 106 медалей: 42 золотых, 36 серебряных и 28 бронзовых. Это на 34 награды больше, чем в 2017 году. Спортсмены обновили 12 рекордов Пермского края, шесть пловцов выполнили в этом году норматив на звание «Мастер спорта России».

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ - спорту» компания поддерживает в Пермском крае развитие плавания. Благодаря этой помощи спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях всех уровней.

– Плавание как базовый для Пермского края вид спорта живет и развивается, - рассказал Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края». - Число желающих заниматься им в регионе постоянно растет. Весной и осенью мы проводим краевые соревнования, где видим появление новых спортсменов, имеющих здоровые спортивные амбиции и многообещающие перспективы. Главное в плавании – это непрерывное улучшение результатов, и мы его отчетливо видим.

В 2018 году Федерация плавания Пермского края организовала в Перми четыре краевых Чемпионата и Первенства, а также Всероссийские соревнования на призы Заслуженного мастера спорта России Владимира Селькова. Следующие соревнования регионального уровня – Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию, запланированы на 23-25 января 2019 года.