Сергей Шнуров в стихах прокомментировал мечты пермских детдомовцев о кроссовках Gucci

«Распустились что-то дети эти.

Сколько ты патриотизм не мучай,

Про войну кино в приоритете,

А они опять хотят шмотье от Гуччи», - написал лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров у себя в Инстаграм.

Поводом для этих стихов стал скандал, разгоревшийся в Перми после публикации руководителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой.

«Порадовать детей из детского дома не так просто - они любят Gucci , Nike, Reebok и хорошие акустические системы. Я, возможно, не права, прошу заранее прощения, но читая заказы Деду Морозу, нахожусь в растерянности. Попробовала найти в интернете один заказ и цена вышла от 23 000 рублей. Я уж не говорю про стоимость Gucci», - написала Елена Котова на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в Перми уже несколько лет проходит благотворительная акция, в рамках которой письма с желаниями детей из детдомов публикуются на сайте фонда «ДедМорозим». А после этого неравнодушные пермяки стараются выполнить желания детей.

- Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок из детского дома смог поверить в чудо, - объяснил руководитель фонда «ДедМорозим» Дмитрий Жебелев. - И осуществить мечту подростка, который попросил дорогие кроссовки и получил их, - значит дать ему шанс поверить не в Деда Мороза, а в людей.