10 дней без тазика оливье - где пермякам провести каникулы -2019

В эти новогодние праздники мы будем отдыхать 10 дней - с 30 декабря по 8 января. Можно, конечно, пролежать все эти дни на диване у телевизора, благо телеканалы будут усердно потчевать нас всевозможными праздничными концертами, «дискотеками 90-х» и классическими фильмами. Можно до отвала наедаться традиционным оливье, оставшимся от новогоднего стола. Но, чтобы потом не было мучительно больно – как от бесцельно прожитых каникул, так и от мигрени, стоит заранее продумать, чем заняться в новогоднюю декаду. Вот наш календарь полезных и приятных развлечений: что и когда стоит сделать.

30 декабря – пойти на каток. У пермяков есть традиция перед самым новым годом ездить по магазинам, закупая подарки для близких и разные вкусности. Поэтому на дорогах пробки, аварии и прочие прелести предпраздничных поездок, а в магазинах - длинные очереди. Так что лучше отказаться от предновогоднего шопинга, а взять коньки и отправиться на каток. Тем более, что в Перми уже открылись бесплатные катки: на эспланаде у монумента «Героям фронта и тыла» и у «МиГа» на взлете». Нет своих коньков – там же можно взять «ледовых коней» в прокат.

А вечером у Театра-Театра откроется ледовый городок. Так что после катка можно еще и на горках покататься.

31 декабря – сходить в ледовый городок и сделать сэлфи на фоне елки. Праздник начнется в 23.30. В новогоднюю полночь состоится трехминутный фейерверк. Если морозная погода (а обещают около 20 градусов ниже нуля) и толпы людей, желающих скатиться с ледяных горок вам под ноги, вас не пугают, можно остаться на эспланаде и встретить новый год по московскому времени, когда небо осветит пятиминутный фейерверк. Самых выносливых ждет дискотека, которая продлится до 4 утра.

1 января – встретиться с друзьями в кофейне. Это ничего, что после бессонной ночи вы чувствуете себя как ежик в тумане. Крепкий вкусный кофе как раз поможет собрать мысли в кучку. Ведь не собираетесь же вы проспать весь первый день нового года.

А затем все вместе вы можете сходить в кино. В первый день нового года в пермских кинотеатрах пойдут такие фильмы как «Елки последние», «Три богатыря и наследница престола», «Т-34», «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел», «Гринч», «Аквамен».

2 января – открыть лыжный сезон. На второй день нового года синоптики обещают легкий снежок. Самое лучшее время, чтобы взять лыжи и отправиться в лес – на ВРЗ, комплекс политеха или базу «Динамо». Ну, а если вы предпочитаете горные лыжи, то вас приветливо встретят в «Жабреях», «Губахе», «Такмане» и других горнолыжных базах Прикамья.

Если же природные красоты не манят вас, то можно побывать в театре. В новогодние каникулы «У Моста» проходят «Рождественские встречи», когда можно побывать в таинственном закулисье, где в жутком лабиринте оживает нечисть. Специально для этих «Встреч» в театре поставили готический детектив «Мефистофель» (16+), чьи персонажи - Николас, верящий, что он дьявол, и три очаровательные сестры, играющие ангелов. Спектакли состоятся 2, 6 - 8, 13 января в 14.00 и 18.00; 3 - 5, 12 января в 14.00, 18.00 и 21.00; 9 - 11 января в 14.00 и 19.00.

Фото: Вадим Балакин.

3 января – слепить снеговика и наесться пельменей. В ледовом городке и на площадке у монумента «Героям фронта и тыла» пройдет большой фестиваль «Пермь активная. Зима». Он начнется в 12.00 с парада снеговиков. Всем желающим выдадут набор: три снежных шара, морковку и веточки, а украшать снеговика можно по своему желанию. Потом пройдет забег Дедов Морозов, принять участие в котором могут все, у кого есть костюм зимнего волшебника. В 15.00 начнется конкурс красоты «Активная Снегурочка», а сразу после него чемпионат Перми по поеданию пельменей. В 17.30 состоится чемпионат Перми по зимним забавам: перетягиванию каната, забегам на ледянках, битве снежками. Завершится фестиваль файер-шоу и развлекательной программой.

4 января – сходить на видеошоу на Камской набережной. В прошлом году на стены спуска от Соборной площади к Каме транслировали изображения пермских богов. А сейчас – в честь Года театра – во время светомузыкального шоу на этих стенах показывают фотографии и отрывки из спектаклей пермских театров. А из динамиков звучит музыка из «Щелкунчика», а также рассказы о спектаклях, жизни актеров и режиссеров и о курьезных ситуациях, происходивших во время постановок. Так что можно прогуляться на свежем воздухе, а заодно и узнать много интересного. Роль виртуального экскурсовода исполнит пермский актер Александр Смирнов. Начало представлений ежедневно в 19.00, 20.00 и 21.00.

5 января – съездить на елку в Хохловку. Если вы еще не были в «Хохловке», то вам обязательно надо съездить туда 5 января¸ когда там состоится новогоднее представление. Впрочем, даже если вы уже не раз ездили туда, это не повод отказаться от хохловской елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и Хрюшкой-веселушкой. Можно будет покататься на лошадях, скатиться со снежной горки, погулять по хохловским просторам, посмотреть на старинные деревянные здания, а после - выпить чай с чабрецом в уютной теплой чайной. Начало представлений в в 13.00 и 15.00.

6 января – сделать сэлфи в Старокирпичном переулке. Кусочек рождественской Европы в самом центре Перми сложно отыскать, если не знаешь точного адреса. Но мы вам подскажем, где находится этот сказочный уголок, в котором так легко почувствовать себя героем романтической новогодней мелодрамы. Туда с улицы Ленина ведет кирпичная арка, расположенная рядом с частной филармонией «Триумф» (бывшим кинотеатром). Стоит пройти по ней, чтобы получить возможность сфотографироваться в красивом месте с друзьями или любимым человеком.

Уголок рождественской Европы в Перми.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7 января – отметить Рождество в Белогорском монастыре. Съездить на светлый праздник Рождества в Уральский Афон можно и самостоятельно, и с экскурсией. Там вы сможе увидеть величественное здание храма, построенного по подобию московского храма Христа Спасителя. Выпить воды из святых источников или даже окунуться в них. Поклониться иконам и мощам святых, привезенных с Афона.

А в Перми 7 января с 18 до 22 часов пройдет большая рождественская программа в ледовом городке, в течение которой состоится четыре показа видеоинсталляции на здании Театра-Театра.

8 января – выпить шампанского и посмотреть на город с высоты. В последний день каникул можно оценить, насколько удачно вы их провели. Для этого можно пойти в парк имени Горького, сесть в колесо обозрения – кабинки там закрытые и в них не очень холодно, - и устроить с близким человеком романтический ужин с шампанским и фруктами на высоте в 50 метров.