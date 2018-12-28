Более 80 новогодних подарков работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми собрали в рамках ежегодной благотворительной акции для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В преддверии Нового года инициативная группа заводской молодежи прямо на предприятии объявила сбор подарков для нуждающихся детей. Работники «ПМУ» приносили наборы конфет, игрушки, книги, настольные игры и необычные канцтовары.

Молодые активисты филиала «ПМУ» отвезли собранные подарки в Театр юного зрителя, где ежегодно проводится благотворительная акция «Сотворим чудо вместе!». Артисты театра организовали 19 декабря новогодний уличный спектакль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во время праздника ребята веселились в ледяном городке, водили хороводы вокруг живой елки, пили чай с пирогами, конфетами и баранками. В конце представления молодые работники «ПМУ» помогли Деду Морозу вручить подарки маленьким гостям праздника.

- Когда видишь своими глазами ту искреннюю радость, которую испытывают дети при виде Деда Мороза и новогодних подарков, понимаешь, насколько важны и нужны подобные акции. Для маленьких детей это настоящее чудо, - поделилась своими впечатлениями техник цеха №11 филиала «ПМУ» Татьяна Зюлева.

- Уже второй раз работники филиала «ПМУ» присоединяются к нашей акции по сбору подарков для ребят, остро нуждающихся в новогодних чудесах - рассказала Мария Четина, главный администратор Пермского ТЮЗа. - Мы очень благодарны за эту помощь. Здорово, что есть люди, на которых можно положиться, которые не имеют прямого отношения к театру, но при этом готовы помогать дарить детям праздник.

Еще одна часть собранных работниками филиала «ПМУ» подарков в ближайшее время будет передана в «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения». Эта организация ежегодно проводит благотворительную акцию «Поезд Деда Мороза - детям», в рамках которой оказывает поддержку малоимущим и многодетным семьям, а также детям, проживающим в социальных учреждениях Пермского края.